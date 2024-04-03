Суд подтвердил приговор школьнику за поджог военкоматов

Школьника осудили на шесть лет воспитательной колонии по обвинению в попытке поджога двух военкоматов.

Апелляционный военный суд во Власихе оставил в силе приговор школьнику из Санкт-Петербурга Егору Балазейкину, которого осудили на шесть лет воспитательной колонии по обвинению в попытке поджога двух военкоматов. Об этом сообщается в группе поддержки Балазейкина в среду, 3 апреля.

Адвокат школьника заявил, что суд первой инстанции нарушил принцип равенства сторон, в приговоре отсутствовала точка зрения защиты, а во время осмотра места происшествия были допущены нарушения. Родители Балазейкина настаивают, что в деле нет доказательств, подтверждающих вину их сына. Сам он от участия в прениях отказался и поддержал заявления защиты.

В последнем слове Балазейкин подчеркнул, что обвиняемым в теракте в "Крокусе" предъявляют схожую статью, что и ему. "После этого теракта, я понимаю, что я как человек был унижен, будучи поставленным в один ряд с этими (террористами. - Ред.) в одну категорию. Мне абсолютно противно сейчас называть свою статью: на поверках или еще где-то. Сильнее, чем когда-либо, я понимаю, что меня осудили неправильно", - сказал он.

Экспертиза установила школьнику инвалидность

В ноябре прошлого года 1-й Западный окружной военный суд назначил Балазейкину шесть лет воспитательной колонии - его признали виновным в покушении на теракт (часть 1 статьи 205 с применением части 3 статьи 30 УК).

По версии следствия, он пытался поджечь военкоматы в Петербурге и городе Кировске в Ленинградской области в феврале 2023 года, протестуя против мобилизации. До этого дядя подростка пошел добровольцем на войну в Украине и там погиб.

Как сообщила "Медиазоне" мать школьника Татьяна Балазейкина, бюро медико-социальной экспертизы установило инвалидность Балазейкину в связи с аутоиммунным гепатитом, который петербуржцу диагностировали еще в детстве. Ранее медики отказывались подтверждать инвалидность Балазейкина, однако это решение обжаловала его мать, врачи провели повторную экспертизу. В ноябре SOTA писала, что из-за болезни у юноши вторая стадия фиброза печени. Несмотря на это апелляционный военный суд во Власихе утвердил приговор.

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