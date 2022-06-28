Суд обязал концерн Deutsche Bahn уважать права небинарных пассажиров

В июне этого года суд обязал железнодорожный концерн Deutsche Bahn сделать форму онлайн-бронирования билетов гендерно-нейтральной. При ее заполнении в опции "пол" наряду с мужским и женским необходимо предлагать и третий вариант или вопросы о половой принадлежности должны быть вовсе удалены.

С соответствующим иском к служителям Фемиды два с половиной года назад обратился пассажир, который считает себя небинарным человеком. Однако при онлайн-покупке железнодорожного билета из Берлина в Брауншвейг он был вынужден выбрать опцию между "господином" (Herr) или "госпожой" (Frau). Без этого ответа на вопрос покупка билета была невозможна.

Высший земельный суд Франкфурта признал это дискриминацией небинарных людей и обязал концерн до конца 2022 года внести изменения в систему онлайн-бронирования и покупки билетов. Кроме того, суд приговорил Deutsche Bahn к выплате компенсации за моральный ущерб в размере 1000 евро. Решение Высшего земельного суда является окончательным и обжалованию не подлежит. В первой инстанции окружной суд Франкфурта поддержал иск, но отказал в компенсации морального ущерба. Суд высшей инстанции посчитал это решение неверным и вынес вердикт в пользу небинарного пассажира.

С 1 января 2023 года Deutsche Bahn придется воздерживаться от использования гендерно-специфических форм обращения не только в системе онлайн-бронирования билетов, но и в рекламных рассылках в адрес клиентов. В свою очередь концерн Deutsche Bahn опубликовал на своей интернет-платформе заявление о том, что он во всех направлениях работает над созданием гендерно-нейтрального пространства и ценит гендерное разнообразие и равноправие.

DW обратилась к адвокату Фредерике Болль (Friederike Boll), защищавшей права и интересы небинарного клиента на двух судах, и попросила ее ответить на несколько вопросов.

DW: Госпожа Болль, почему дело дошло до суда, неужели нельзя было решить эту проблему во внесудебном порядке, тем более что существует уже решение Конституционного суда от 2017 года о необходимости указывать в актах гражданского состояния иной вариант, кроме женского или мужского пола, то есть "третий пол", к которому относят себя небинарные люди.

Адвокат Фредерике Болль

Фредерике Болль: Мы тоже задавали себе вопрос, почему надо вести судебные тяжбы, когда по этому поводу уже есть решение Конституционного судаи оно почти реализовано, однако в некоторых сферах, скажем, в формулярах онлайн-торговли по-прежнему игнорируется гендерное разнообразие. Мы обращались с запросами не только к концерну Deutsche Bahn, но и к ряду других крупных предприятий с требованием прекратить дискриминацию по половому признаку. Многие предприятия, занимающиеся онлайн-торговлей, включая большие концерны, торгующие электронной техникой, с этим согласились и внесли исправления в свои документы. Однако концерн Deutsche Bahn в течение двух с половиной лет отнекивался, ссылаясь на то, что небинарных людей статистически слишком мало, а затраты на исправления и дополнения в документации слишком велики. В результате, в системе онлайн-продажи билетов до сегодняшнего дня никаких изменений не произошло. Речь шла о том, чтобы совсем убрать вопросы о половой принадлежности, или добавить графу "третий пол". Суд в своем решении сослался и на требования защиты частных данных: разрешается использовать их в том объеме, который необходим. В вопросе половой принадлежности такой необходимости при покупке билетов нет. Указание пола никак не влияет на "качество" предлагаемых проездных билетов, а отсутствие в перечне возможности указать половую принадлежность для небинарных людей является дискриминацией. Суд обязал концерн внести изменения в формуляры онлайн-продажи билетов, учитывая гендерное разнообразие. Как он это сделает: отменит ли вопросы о половой принадлежности вообще или добавит новую строку для небинарных людей - это прерогатива самого концерна.

- В связи с этим возникает другой вопрос: а не нарушаются ли права женщин и мужчин, если будут убраны вопросы о их половой принадлежности. Скажем Lufthansa во время полетов начала обращаться к пассажирам "Liebe Gäste" ("дорогие гости"). Многим гетеросексуальным людям такое общее обращение может ведь тоже не понравиться. Как с этим быть?

- В обращении "дорогие гости" не содержится признаков дискриминации, как бы противники гендерного разнообразия их в нем не пытались искать. Под этим обращением имеются в виду все - женщины, мужчины и небинарные люди. Дискриминация подразумевает под собой факт неравноправного отношения к людям по тем или иным критериям, будь то половая, расовая, религиозная принадлежность или сексуальная ориентация. В обращении "дорогие гости" такой дискриминации нет, как и нет никаких признаков неравноправного отношения к тем или иным категориям граждан.

- Вы отметили, что судебное разбирательство длилось два с половиной года. С какими трудностями вам, как адвокату, пришлось столкнуться?

- Deutsche Bahn сначала даже не пыталась проявить понимание в этом вопросе и демонстрировала необъективное отношение к сути проблемы. Представители концерна даже во время процесса обращались к истцу, как к мужчине, хотя прекрасно понимали, что именно это является предметом спора и оказывает неблагоприятное психическое воздействие на небинарного человека. Сложность еще состояла в том, что в Германии, в отличие от других стран, скажем, США размеры материальной компенсации за нанесение морального вреда очень малы. Однако концерн не учел того, что закон о дискриминации разработан не в Германии, а в Евросоюзе, а следовательно, и подход к присуждению размеров компенсации морального ущерба несколько иной, чем в Германии. Именно поэтому нам удалось добиться выплаты в размере тысячи евро от Deutsche Bahn за моральный ущерб только во второй судебной инстанции. Нам было важно, чтобы такие концерны, как Deutsche Bahn, не чувствовали свою безнаказанность при неисполнении принятых законов и судебных решений, а платили штрафы. Дело в данном случае не просто в деньгах, а в том, чтобы использовать средства давления на тех, кто не исполняет законы. Тем более, что Deutsche Bahn утверждал, что речь идет об очень маленькой численности небинарных людей и что изменения в системе бронирования билетов слишком дорого для концерна. Однако при этом концерн забывал о том, что перед законом равны все, и все обязаны его исполнять.

- Вы, как адвокат, специализировались на правах ЛГБТИ-граждан. Как вы к этому пришли?

- Я еще со студенческих времен интересовалась проблемами прав сексуальных меньшинств, включая научные исследования на темы гендерного разнообразия. Я сама принадлежу к этой комьюнити и поэтому люди ко мне обращаются со своими проблемами, а я стремлюсь им помочь, отстаивая их права. Но моя специализация - трудовое законодательство. И в этой сфере мне приходится защищать людей, подвергающихся и дискриминации на рабочих местах, будь то из-за своей небинарности или сексуальной ориентации. Здесь еще огромное поле деятельности. Я оказываю правовую помощь и тем, кто решил сменить пол, но не может добиться того, чтобы больничные кассы оплатили их медицинские услуги. Пока больничные кассы берут на себя не все расходы по смене пола. Но это, повторяю, не моя специализация, я большей частью занимаюсь адвокатской защитой клиентов в вопросах трудового законодательства. Но при этом всегда радуюсь, если могу помощь людям из ЛГБТИ- комьюнити.

- Как вы считаете, нужны ли в Германии, где принят так называемый закон о браках для всех, где существует закон против дискриминации людей по разным признакам, еще больше адвокатов и адвокатских контор по защите ЛГБТИ- граждан?

- Иметь права и добиться этих прав даже в таком правовом государстве, как Германия, не всегда просто. Именно поэтому нам необходимо больше адвокатов, специализирующихся в разных сферах жизни, включая права ЛГБТИ-граждан и их дискриминацию. У меня, например, больше запросов и дел, чем я могла бы выполнить. Например, у многих консультационных пунктов в сфере дискриминации большие проблемы найти адвокатов, способных компетентно защищать права представителей ЛГБТИ-сообщества, касаются ли они отказов в аренде жилья, дискриминации на рабочих местах, в сфере торговли, проблем в фитнес-центрах, бассейнах и так далее. Исходя из своего собственного опыта, могу определенно сказать, что в Германии пока не хватает адвокатов, которые специализировались бы на проблемах ЛГБТИ- граждан. Запросов о правовой помощи пока больше, чем компетентной адвокатской поддержки.

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