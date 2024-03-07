Суд ЕС оставил в силе пошлины на удобрения из РФ

Суд ЕС в Люксембурге отклонил апелляцию компаний концерна "Еврохим" в деле об отмене антидемпинговых пошлин Евросоюза на карбамидо-аммиачные смеси из России.

Суд Европейского Союза в Люксембурге в четверг, 7 марта, отклонил апелляцию компаний "Невинномысский Азот" и "Новомосковский Азот" концерна"Еврохим" на судебное решение о сохранении в силе антидемпинговых пошлин на карбамидо-аммиачные удобрения, введенных ранее Еврокомиссией.

Российские компании АО "Невинномысский Азот" и АО "Новомосковская Акционерная Компания НАК "Азот" просили суд высшей инстанции отменить постановление Европейского суда общей юрисдикции от 14 сентября 2022 года, в котором он отклонил их иск об отмене антидемпинговой пошлины Евросоюза. Еврокомиссия ввела постоянную антидемпинговую пошлину на импорт карбамидо-аммиачных смесей из России, США, а также Тринидада и Тобаго в 2019 году.

Что касается антидемпинговой пошлины на аммиачную селитру из России, то по другому иску тех же компаний группы "Еврохим" Европейский суд общей юрисдикции 5 июля 2023 года постановил досрочно прекратить ее действие, отменив тем самым решение о введении пошлины Еврокомиссией в декабре 2020 года.

В целом, по данным Еврокомиссии, доля России в импорте удобрений Евросоюзом из третьих стран снизилась с 27 процентов в третьем квартале 2021 года до 17 процентов годом позже, но вернулась к 27 процентам в третьем квартале 2023 года.

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