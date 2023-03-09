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Фото: picture-alliance/dpa/S. Bobylev
ПолитикаРоссия

Недвижимость главреда РБК арестована из-за штрафа

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Петр Канаев должен был заплатить штраф в размере 5 тыс. рублей за отсутствие маркировки "иноагента" в одной из статей. Поскольку штраф оплачен не был, судебные приставы наложили арест на квартиру и дачу журналиста.

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Судебные приставы в Московской области наложили арест на квартиру и дачу главного редактора информационного агентства РБК Петра Канаева, сообщили российские СМИ в четверг, 9 марта. В уведомлении, полученном Канаевым, говорится, что причиной для ареста квартиры площадью 33 кв. м и дачи в Ступинском районе площадью 117 кв. м с участком в восемь соток стала несвоевременная оплата наложенного на редакцию штрафа в размере пяти тысяч рублей.

Речь идет о штрафе, назначенном РБК за отсутствие в материале, опубликованном в апреле 2021 года, указания на то, что информационно-аналитический центр "Сова" объявлен в России "иностранным агентом". Штраф по статье 13.15, ч. 2.1 КоАП составлял четыре тысячи рублей, еще 1 тысяча рублей - пени за его неуплату.

"Я получил письмо от приставов с уведомлением об аресте имущества сегодня утром через "Госуслуги". Таких штрафов постоянно приходит довольно много, я мог один пропустить. Обычно они автоматически списываются с зарплаты. Но решение арестовать мои квартиру и дачу из-за долга в пять тысяч рублей с точки зрения соразмерности масштаба нарушения и последовавшего за ним наказания я считаю необъяснимо чрезмерным", - сказал Петр Канаев.

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