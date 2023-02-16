Стрельба в торговом центре в Техасе: есть погибший

В торговом центре города Эль-Пасо неизвестный мужчина устроил стрельбу. Как минимум один человек погиб, еще трое ранены.

Как минимум один человек был убит и еще трое получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным мужчиной в среду, 15 февраля, в фуд-корте торгового центра Cielo Vista Mall города Эль-Пасо в американском штате Техас.

Один подозреваемый задержан, полиция продолжает поиски его возможного сообщника, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя полиции Роберто Гомеса. По словам сержанта Гомеса, выстрелы в торговом центре повлекли за собой хаос, "напуганные посетители спасались бегством".

Горожан призвали не приближаться к месту происшествия, поскольку события там продолжают развиваться.

Двое раненых мужчин, по данным телеканала CNN , сейчас находятся в университетском медицинском центре Эль-Пасо в критическом состоянии. О состоянии третьего пострадавшего данных пока не было.

Журналисты обращают внимание на то, что торговый центр Cielo Vista Mall расположен рядом с супермаркетом Walmart, где 3 августа 2019 года злоумышленник застрелил 23 человека и еще более двух десятков ранил.

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