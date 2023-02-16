  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Полиция у торгового центра Cielo Vísta Mall в городе Эль-Пасо
Полиция у торгового центра Cielo Vísta Mall в городе Эль-ПасоФото: Jose Luis Gonzalez/REUTERS
ПреступностьСША

Стрельба в торговом центре в Техасе: есть погибший

Александра Иванова
47 мин. назад

В торговом центре города Эль-Пасо неизвестный мужчина устроил стрельбу. Как минимум один человек погиб, еще трое ранены.

https://p.dw.com/p/4NXyb

Как минимум один человек был убит и еще трое получили ранения в результате стрельбы, устроенной неизвестным мужчиной в среду, 15 февраля, в фуд-корте торгового центра Cielo Vista Mall города Эль-Пасо в американском штате Техас.

Один подозреваемый задержан, полиция продолжает поиски его возможного сообщника, сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя полиции Роберто Гомеса. По словам сержанта Гомеса, выстрелы в торговом центре повлекли за собой хаос, "напуганные посетители спасались бегством".

Горожан призвали не приближаться к месту происшествия, поскольку события там продолжают развиваться.

Двое раненых мужчин, по данным телеканала CNN, сейчас находятся в университетском медицинском центре Эль-Пасо в критическом состоянии. О состоянии третьего пострадавшего данных пока не было.

Журналисты обращают внимание на то, что торговый центр Cielo Vista Mall расположен рядом с супермаркетом Walmart, где 3 августа 2019 года злоумышленник застрелил 23 человека и еще более двух десятков ранил.

Смотрите также:

Подробности теракта во Франции

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Вердикт за Батаклан: во Франции завершается громкий процесс (28.06.2022)

Вердикт за Батаклан: во Франции завершается громкий процесс (28.06.2022)

Суд во Франции 29 июня может вынести решение по делу о терактах в Париже в ноябре 2015 года, включая бойню в концертном зале "Батаклан". Жертвами этих атак стали 130 человек. Это самые кровавые теракты в новейшей истории Франции. Судебное разбирательство продолжалось более 10 месяцев. На скамье подсудимых – два десятка злоумышленников, которые так или иначе оказывали поддержку террористам.
Терроризм28 июня 2022 г.03:11 мин.
external

Норвегия в шоке: террорист застрелил пятерых из лука (14.10.2021)

Норвегия в шоке: террорист застрелил пятерых из лука (14.10.2021)

Подозреваемый - 37-летний датчанин, исповедующий ислам. Он уже находился в поле зрения полиции из-за подозрений в радикализации. Следствие не исключает террористическую подоплеку.
Политика14 октября 2021 г.02:19 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Полицейские перед отелем Bayerischer Hof в Мюнхене

Мюнхенская конференция-2023: чего ожидать по Украине

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Мария Алехина

Мария Алехина: Чилить с Нетребко, когда друзья по тюрьмам?!

Мария Алехина: Чилить с Нетребко, когда друзья по тюрьмам?!

Культура23 ч. назад
В зоне землетрясения в турецкой провинции Хатай

Мародеры и самосуд: новые беды в зоне землетрясения в Турции

Мародеры и самосуд: новые беды в зоне землетрясения в Турции

Общество11 ч. назад
Зарядка электромобиля

Европа ставит на электромобили. Прощание с ДВС дается трудно

Европа ставит на электромобили. Прощание с ДВС дается трудно

Экономика и бизнес13 ч. назад
Людмила Путина (фото из архива)

Испанские СМИ: экс-супруга Путина продает квартиры в Испании

Испанские СМИ: экс-супруга Путина продает квартиры в Испании

Политика15 ч. назад
Указатель, куда идти украинским беженцам, на вокзале в Кельне

Беженцы в Германии: муниципалитеты взывают о помощи

Беженцы в Германии: муниципалитеты взывают о помощи

Миграция15 февраля 2023 г.
Люди стоят в аэропорту Внуково перед табло с информацией о прилете и вылете самолетов

Gallup International: 36% жителей Земли готовы эмигрировать

Gallup International: 36% жителей Земли готовы эмигрировать

Миграция15 февраля 2023 г.
На главную страницу