Стрельба в церкви Свидетелей Иеговы в Гамбурге: есть жертвы

В результате стрельбы в церкви Свидетелей Иеговы в Гамбурге погибли не менее 7 человек, сообщает издание Bild. Полиция полагает, что среди погибших может оказаться сам преступник.

Не менее семи человек погибли и еще восемь были ранены в результате стрельбы в одной из церквей религиозной организации Свидетели Иеговы в Гамбурге в четверг, 9 марта, сообщило издание Bild.

Полиция подтвердила нападение с огнестрельным оружием в церкви в гамбургском районе Гросс Борстель, но не назвала число жертв. Кроме того, подтверждено, что у всех погибших на теле обнаружены пулевые ранения. События произошли в районе 21.00 по местному времени. Данных о возможных мотивах преступления пока нет.

Полиция сообщила, что в районе ЧП проходит "крупномасштабная разыскная операция", и призвала жителей Гамбурга не выходить на улицы в районе, где произошло преступление, и пользоваться мобильным телефоном лишь в исключительных случаях, чтобы не перегружать сеть.

Позже официальный представитель полиции сообщил, что у правоохранительных органов нет никаких свидетельств того, что нападавший или нападавшие могли скрыться с места преступления. Полиция полагает, что среди погибших может оказаться и сам стрелявший и что преступление было совершено в состоянии амока, то есть слепой немотивированной агрессии.

В пользу этой версии говорит то, что, после того как полицейские прибыли на место происшествия, в здании прозвучал еще один выстрел, а затем на одном из верхних этажей было обнаружено тело "смертельно раненного человека", который и может оказаться преступником.

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