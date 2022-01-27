 Страны Запада настаивают на сохранении военного контингента Дании в Мали | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Страны Запада настаивают на сохранении военного контингента Дании в Мали

Вклад Дании в борьбу с терроризмом в Мали крайне важен для региона, указали 15 западных держав. Они отметили, что датские силы в рамках группы "Такуба" были официально приглашены в африканскую страну.

Столица Мали Бамако

Столица Мали Бамако

Сразу несколько стран Запада призвали переходные власти Мали оставить в стране датский военный контингент и выразили глубокое сожаление в свете требования его вывода. Запад особо выделил вклад Дании в борьбу с терроризмом в западноафриканской республике. Усилия Копенгагена в этой области крайне важны для региона, говорится в совместном заявлении Германии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Дании, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии, обнародованном в среду, 26 января.

Все участники европейской оперативной группы сил "Такуба" действуют в Мали в обоснованных правовых рамках, согласованных правительством африканского государства, отмечается далее. Малийские власти направили официальное приглашение в адрес Дании в конце 2019 года, говорится в документе.

Авторы заявления призвали малийское правительство "уважать прочные основы, на которых зиждется наше дипломатическое сотрудничество" и без промедлений "разрешить ситуацию в критическое для Мали время, в которое солидарность необходима больше, чем когда-либо".

Хунта в Мали требует вывода десятков датских военнослужащих

Временное правительство Мали, сформированное после военного переворота в августе 2020 года, 24 января потребовало от Дании немедленно вывести из страны недавно размещенный военный контингент из нескольких десятков человек. Военная хунта в эфире гостелевидения заявила, что размещение на малийской территории датского контингента в рамках группы сил "Такуба" произошло без ее согласия.

Копенгаген в ответ призвал западноафриканскую страну прояснить неожиданное требование вывести его военный контингент из республики. Глава МИД Дании Еппе Куфуд критически отнесся к решению переходного правительства Мали пригласить в страну наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Смотрите также:

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Автопортрет художника с сыном

    Питер Хьюго любит фотографировать аутсайдеров: бродяг, попрошаек, наркоманов. Собственно и себя, белокожего африканца, он считает аутсайдером. На этой фотографии - он сам вместе со своим сыном. Одна из тем, которая его интересует, - критический взгляд на воспитание детей в стране, где долго царил режим апартеида.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Без клише

    Туман, дерево, спящий под ним человек… Эта фотография сделана в парке Green Point Common в Кейптауне, который другие фотографы часто изображают как солнечное, оживленное место. А работа Питера Хьюго передает одиночество и бесприютность. Дерево символизирует ЮАР, которая, несмотря на экономический рост, еще не преодолела все проблемы и несет на плечах тяжелый груз истории.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Что нас объединяет

    Что такое семья? Какие хрупкие взаимоотношения объединяют людей в обществе? Что их разделяет? Ответы на эти вопросы пытается найти Питер Хьюго в своей серии фотографий под названием "Kin", что означает "родство", "родня", "клан".

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Дома в Соуэто

    Этот натюрморт из серии фотографий "Kin" был снят в Соуэто, окраине Йоханнесбурга, где проживает чернокожее население. Пепельница, пачка сигарет, банкнота и несколько монет, два пульта дистанционного управления для телевизора на потертой салфетке. Эта грустная, почти жалостливая картина передает чувство одиночества и безысходности.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Гиены и люди

    Это фотография из серии "Гиена и другие люди". Чтобы заснять ее, Питер Хьюго путешествовал по Нигерии с бродячими укротителями гиен, которые зарабатывают себе на жизнь, развлекая людей своими номерами. Фотографии документируют парадоксальное смешение городских пейзажей и дикой природы, а также доминирование человека над укрощенными животными.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    На такси с обезьяной

    Во время путешествия по Нигерии Питер Хьюго побывал и в Кано, на севере страны. Там он стал свидетелем забавной сцены, когда вся группа укротителей гиен вместе с гиенами, питонами и обезьянами уместилась в одном такси.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Следы колониализма

    Ботсвана была британской колонией, а в 1966 году стала независимой страной. Ее правовая система до сих пор сохранила британские традиции и символы. Поэтому судьи носят парики и мантии, как во времена колониализма. На этой фотографии из серии "Судьи Ботсваны" изображен судья Моатлходи Марумо.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    Киноиндустрия в Нигерии

    Киноиндустрия Нигерии является третьей по величине в мире после США и Индии. Какие темы освещают местные продюсеры? Какой изображает эту страну ее поп-культура? Эти вопросы послужили отправной точкой для серии "Nollywood", представляющей портреты нигерийских актеров.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    В фокусе - индивидуальность

    Для этой серии Питер Хьюго фотографировал своих друзей. Он отредактировал фотографии так, что особенно отчетливо проявился эффект, который производит содержащийся в коже пигмент меланина. В результате стали видны, например, подкожные сосуды или поражения кожи. Различия между темной и светлой кожей ушли на второй план, отчего еще более ярко проявилась индивидуальность портретируемых людей.

  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

    После геноцида

    В 1994 году завершился режим апартеида в ЮАР. Но это был и год геноцида в Руанде. Как относятся к истории страны ее дети, родившиеся уже после этих страшных событий? Этим вопросом Питер Хьюго задается в серии портретов, которая так и называется: "1994".

    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


Смотреть видео 00:52

ООН: 20 миллионам человек грозит голодная смерть (11.03.2017)

Контекст

Дания призвала Мали прояснить требование о выводе военного контингента

Власти Мали потребовали от Дании вывести военный контингент из страны. Копенгаген в ответ заявил, что направил силы в Мали после "отчетливого приглашения" со стороны Бамако.  

Временные военные власти Мали хотят перенести выборы в стране на пять лет

Президентские и парламентские выборы в Мали, намеченные на февраль 2022 года, предлагается провести не ранее, чем через пять лет.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Франция отправляет сухопутные войска в Мали  

Нелегалы из Африки: работа за гроши, жизнь в трущобах, тайные бордели - "Европа в фокусе" (05.11.18)  

Реклама

Самые читаемые

Что с деньгами Назарбаева? Экс-премьер Казахстана о найденных активах  

"Нормандская четверка": первый за два года согласованный документ  

США передали ответ на требования РФ о "гарантиях безопасности"  