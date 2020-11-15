Страны Персидского залива и Катар уладили конфликт

Участники 41-го саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в составе Бахрейна, ОАЭ, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии подписали во вторник, 5 января, соглашение о прекращении дипломатического кризиса вокруг Катара. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

До этого в МИД Кувейта, выступавшего посредником на переговорах, сообщили, что отношения с Дохой будут нормализованы, что предполагает открытие с Катаром сухопутных и морских границ, а также - воздушного пространства.

На саммите присутствовал Джаред Кушнер

В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в поддержке террористов и чрезмерном сближении с Ираном. В итоге эти четыре страны прервали дипломатические и экономические связи с Кувейтом и закрыли границы с ним.

Несмотря на пандемию, 41-й саммит проходил при личном присутствии участников, а не в виртуальном формате. На мероприятие, в частности, прибыл Джаред Кушнер - старший советник президента США Дональда Трампа и его зять.

Reuters: последний шаг по созданию антииранского альянса

Как ранее отмечало агентство Reuters, возобновление дипломатических отношений с Катаром может стать последним шагом в создании антииранского альянса в регионе с участием Израиля и арабских государств.

В разгар кризиса в адрес Дохи был направлен перечень требований из 13 пунктов. В том числе - закрытие телеканала "Аль-Джазира" и турецкой военной базы, разрыв дипломатических отношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. В Катаре называли обвинения со стороны четырех государств необоснованными.

Саудовская Аравия - единственное государство, с которым у Катара имеется сухопутная граница. В разгар блокады в сентябре 2018 года Эр-Рияд грозился даже вырыть на границе широкий канал и "превратить Катар в остров".

В 2022 году в Катаре должен пройти чемпионат мира по футболу.

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