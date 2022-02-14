Столкновение поездов под Мюнхеном привело к жертвам

Как минимум один человек погиб и около 30 получили ранения в результате столкновения двух пригородных электропоездов южнее Мюнхена. Об аварии в понедельник, 14 февраля, сообщила полиция баварской столицы в своем Twitter.

По словами официального представителя правоохранительного ведомства, на которого ссылается агентство dpa, причину столкновения, произошедшего в районе станции Эбенхаузен-Шефтларн (Ebenhausen-Schäftlarn) пока выяснить не удалось. Правоохранители также не располагают данными человека, ставшего жертвой аварии и не обладают точной информацией о тяжести травм остальных пострадавших.

Железнодорожная компания Deutsche Bahn, которой принадлежат столкнувшиеся поезда, сообщила, что на пути оказались посторонние предметы. Движение на участке дороги, где произошел инцидент, остановлено. Пассажиров по маршруту перевозят автобусами.

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