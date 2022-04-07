 Штайнмайер от лица ФРГ извинился за притеснения синти и рома | Новости из Германии о Германии | DW | 07.04.2022

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Германия

Штайнмайер от лица ФРГ извинился за притеснения синти и рома

По словам президента ФРГ, синти и рома даже после окончания Второй мировой войны сталкивались с социальной стигматизацией и страдали от притеснений властей.

Флаги синти и рома

Флаги синти и рома (фото из архива)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) извинился перед синти и рома (СиР) за жестокое обращение с ними в годы Второй мировой войны, а также дискриминацию, с которой они позднее сталкивались на территории ФРГ. Видеообращение Штайнмайера обнародовано в четверг, 7 апреля, - по случаю 40-летия создания Центрального совета немецких синти и рома.

По словам Штайнмайера, даже после окончания войны представители СиР становились объектами социальной стигматизации, страдали от притеснений и маргинализации со стороны властей.

Штайнмайер попросил прощения от имени Германии

При этом массовое насилие над синти и рома отрицалось или скрывалось, а их последующие требования о компенсации слишком долго не признавались, уверен президент ФРГ.

"За эту вторую (волну. - Ред.) страданий, причиненных СиР в послевоенный период, я хочу сегодня попросить прощения от имени нашей страны", - отметил Штайнмайер.

В Европе - до 10 млн синти и рома

В Европе проживает до 10 млн синти и рома, напомнило агентство dpa.

В 2015 году Европарламент постановил считать 2 августа днем памяти жертв геноцида синти и рома. На территориях, контролировавшихся нацистами, были убиты около 500 тысяч представителей СиР - на тот момент как минимум четверть жителей их общины в Европе.

Братья Оскар и Винценц Розе (Oskar und Vinzenz Rose), выжившие во время геноцида, стали одними из основателей движения в защиту гражданских прав СиР в ФРГ после Второй мировой войны.

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  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

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    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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