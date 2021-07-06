В финале Евро-2020 сыграют Италия и Англия

В финале чемпионата Европы по футболу 2020 года (Евро-2020) сыграют Италия и Англии. Это стало известно после того, как в полуфинальном матче, проходившем на легендарном лондонском стадионе Уэмбли в среду, 7 июля, хозяева поля - англичане победили команду Дании со счетом 2:1.



Счет открыли датчане на 30-й минуте: Миккель Дамсгор эффектным ударом со штрафного поразил ворота Джордана Пикфорда, заставив англичан впервые на Евро-2020 пропустить гол. Однако уже через девять минут равновесие в счете было восстановлено: Симон Кьер, пытаясь отбить прострел хозяев с правого фланга, срезал мяч в собственные ворота.

Счет 1:1, несмотря на яростные атаки англичан, сохранился вплоть до конца основного времени. А в дополнительное время на 104-й минуте капитан английской сборной Гарри Кейн, добив не реализованный им же пенальти, решил исход встречи в пользу своей команды.

Евро-2020 и коронавирус

Финал чемпионата Европы состоится в воскресенье, 11 июля также в Лондонена стадионе "Уэмбли".

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса. Евро-2020, как полагают эксперты, способствует распространению коронавируса в Европе. "Нам нужно обращать внимание не только на сами стадионы. Нам нужно смотреть, как люди туда добираются, как едут в многолюдных колоннах автобусов. Когда они покидают стадионы, то идут в переполненные бары и пабы", - заявила старший офицер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд. По ее словам, недавнее снижение заболеваемости в Европе подошло к концу, и, если срочно не ввести ограничения в отношении численности фанатов, неизбежно начнется новая волна пандемии.

Смотрите также: