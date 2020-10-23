 США ввели против Ирана санкции за вмешательство в выборы 2020 года | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

США ввели против Ирана санкции за вмешательство в выборы 2020 года

Под ограничительные меры Вашингтона подпал, в частности, ряд иранских СМИ, следует из заявления Минфина США.

Минфин США

Минфин США

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) включило в санкционный перечень пять иранских структур и организаций "за попытку повлиять на выборы в Соединенных Штатах". Об этом в четверг, 22 октября, сообщили в пресс-службе американского департамента казначейства.

По версии Вашингтона, "иранский режим избрал своей мишенью избирательный процесс в Соединенных Штатах, нагло пытаясь посеять рознь среди голосующих, распространяя дезинформацию в интернете и осуществляя операции злонамеренного влияния, направленные на введение в заблуждение американских избирателей". В администрации считают, что иранские новостные службы и другие СМИ пытаются подорвать "демократические процессы" в Вашингтоне, действуя от лица правительства Исламской Республики.

В санкционном перечне - институт и два СМИ

Под новые санкции подпали, в частности, иранское военно-политическое элитное подразделение - Корпус стражей исламской революции (англ. Islamic Revolutionary Guards Corps, IRGC, КСИР), силы специального назначения КСИР - "Аль-Кудс", Институт Баяна Гоштара (Bayan Rasaneh Gostar Institute), Союз исламских Организаций радио и телевидения (IRTVU) и Международный союз виртуальных медиа (IUVM).

Как уточняет агентство Reuters, институт подвергся санкциям за "соучастие в иностранном вмешательстве в президентские выборы в США в 2020 году". IRTVU и IUVM оказались в списке, поскольку, по версии Вашингтона, они контролируются КСИР.

Ранее глава Управления директора Национальной разведки США (ODNI) Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран получили доступ к данным американских избирателей в преддверии президентских выборов. Тегеран, по утверждению Рэтклиффа, уже воспользовался нелегально полученными данными и разослал ряду американцев электронные послания с целью вызвать в стране беспорядки и "навредить президенту" Дональду Трампу.

Смотрите также: 

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:07

Трамп не стал отвечать военными действиями на ракетные удары Ирана

Аудио- и видеофайлы по теме

Иран атаковал военные базы в Ираке с американским контингентом  

Конфликт США и Ирана: что дальше?  

Реклама

Самые читаемые

Вторая волна коронавируса: как не заболеть и оставаться спокойным  

Экс-собровец Гаравский рассказал в Женеве про убийства критиков Лукашенко  

Политолог из ФРГ предложила выход из тупика в Беларуси  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно