 США требуют прекращения строительства ″Северного потока-2″ | Новости из Германии о России | DW | 18.03.2021

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Россия

США требуют прекращения строительства "Северного потока-2"

Структуры, участвующие в реализации проекта, должны выйти из него или же приготовиться к санкциям США, заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

США ранее ввели санкции против судна-трубоукладчика Фортуна

США ранее ввели санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна"

США требуют прекращения строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. Каждая структура, участвующая в этом проекте, должна незамедлительно прекратить деятельность или же готовиться попасть под американские санкции, заявил в четверг, 18 марта, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Администрация президента Джо Байдена обязана применить соответствующий закон о санкциях, который одобрил Конгресс США, подчеркнул он.

По словам Блинкена, Госдепартамент проверяет сведения о компаниях, задействованных в реализации проекта. "Nord Stream 2" - плохой проект для Германии, Украины и наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе", - сказал политик.  

Санкции против "Северного потока - 2"

США выступают категорично против российско-германского проекта. В Вашингтоне аргументируют тем, что он создает слишком большую зависимость Европы от поставок энергоносителей из России. В отношении к "Северному потоку-2" в Америке ничего не изменилось после смены президента Дональда Трампа на Джо Байдена. Страны Балтии и Польша поддерживают позицию США по газопроводу, Франция относится скептически к этому проекту. Германия настаивает на завершении проекта.

Первые санкции против "Северного потока -2", который власти России и Германии называют "исключительно экономическим проектом", были введены в конце 2019 года. В результате швейцарская компания Allseas была вынуждена остановить свое участие в его строительстве. С тех пор санкции против трубопровода неоднократно расширялись и продлевались, ряд компаний вышли из проекта.  В феврале 2021 года в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) были введены санкции против российского судна-трубоукладчика "Фортуна" и его собственника - компании "КВТ-Рус". Ранее санкции против того же судна вводились в связи с законом "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (PEESA).

Газопровод "Северный поток - 2" должен поставлять российский газ напрямую в Европу по дну Балтийского моря. Общая мощность двух ниток трубопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. На сегодня строительство закончено более чем на 90 процентов. 

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    Автор: Андрей Гурков


 

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