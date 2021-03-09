США требуют прекращения строительства "Северного потока-2"

США требуют прекращения строительства газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. Каждая структура, участвующая в этом проекте, должна незамедлительно прекратить деятельность или же готовиться попасть под американские санкции, заявил в четверг, 18 марта, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Администрация президента Джо Байдена обязана применить соответствующий закон о санкциях, который одобрил Конгресс США, подчеркнул он.
По словам Блинкена, Госдепартамент проверяет сведения о компаниях, задействованных в реализации проекта. "Nord Stream 2" - плохой проект для Германии, Украины и наших союзников и партнеров в Центральной и Восточной Европе", - сказал политик.
Санкции против "Северного потока - 2"
США выступают категорично против российско-германского проекта. В Вашингтоне аргументируют тем, что он создает слишком большую зависимость Европы от поставок энергоносителей из России. В отношении к "Северному потоку-2" в Америке ничего не изменилось после смены президента Дональда Трампа на Джо Байдена. Страны Балтии и Польша поддерживают позицию США по газопроводу, Франция относится скептически к этому проекту. Германия настаивает на завершении проекта.
Первые санкции против "Северного потока -2", который власти России и Германии называют "исключительно экономическим проектом", были введены в конце 2019 года. В результате швейцарская компания Allseas была вынуждена остановить свое участие в его строительстве. С тех пор санкции против трубопровода неоднократно расширялись и продлевались, ряд компаний вышли из проекта. В феврале 2021 года в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) были введены санкции против российского судна-трубоукладчика "Фортуна" и его собственника - компании "КВТ-Рус". Ранее санкции против того же судна вводились в связи с законом "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (PEESA).
Газопровод "Северный поток - 2" должен поставлять российский газ напрямую в Европу по дну Балтийского моря. Общая мощность двух ниток трубопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. На сегодня строительство закончено более чем на 90 процентов.
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Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Любмин ждет удвоения поставок из РФ
Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Украинский транзит: качай или плати
Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Eugal: газ в Германии не задержится
Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
TAP: Азербайджан снабжает юг Европы
В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
Baltic Pipe: Польша сменит поставщика
До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.
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Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты
"Ямал СПГ" явно предпочитает Европу
Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.
Автор: Андрей Гурков