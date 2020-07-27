 США сократят военный контингент в Афганистане к концу ноября | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.08.2020

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Мир

США сократят военный контингент в Афганистане к концу ноября

США планируют к концу ноября сократить количество военных, дислоцированных в Афганистане, с нынешних 8600 до уровня менее 5000 человек. Об этом заявил министр обороны страны Марк Эспер.

Американские военные в Афганистане

Американские военные в Афганистане

США планируют сократить военный контингент в Афганистане до уровня менее 5000 человек к концу ноября. Об этом в врскресенье, 9 августа заявила в интервью американскому телеканалу Fox News министр обороны страны Марк Эспер.

Несколькими днями ранее с аналогичным заявлением выступил президент Дональд Трамп. По его словам, после сокращения американский военный контингент составит "где-то между 4000 и 5000". В настоящее время в Афганистане дислоцированы 8600 американских военных.

Бундесвер рассчитывает на силы США

В бундесвере спокойно отреагировали на заявление американской стороны. По словам пресс-секретаря немецкого ведомства, сокращение американского военного контингента не стало для союзников неожиданностью и должно происходить в тесной координации с партнерами на месте. В ходе выполнения своих военных задач бундесвер в будущем может рассчитывать на ключевые навыки США, отметил представитель немецкого министерства обороны, которого цитирует агентство Reuters. Дальнейшие шаги будут согласованы в рамках НАТО, добавил он. Около 1000 немецких военных дислоцированы на Гиндукуше в рамках миссии под командованием НАТО.

США начали вывод своих войск из Афганистана в марте 2020 года. Постепенный вывод американских сил из Афганистана прописан в соглашении о мире, подписанном США и движением "Талибан" 29 февраля. В обмен на частичный вывод американских войск "Талибан" должен предоставить гарантии того, что он будет бороться с исламистами и начнет мирные переговоры с афганским правительством в Кабуле. Если талибы выполнят свои обязательства, США готовы вывести все свои войска и войска своих союзников в течение 14 месяцев. Соглашение также предусматривает освобождение 5000 тысяч заключенных талибов.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

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    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

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    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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