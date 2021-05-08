 ЕС и США призвали Израиль и палестинцев к деэскалации конфликта в Восточном Иерусалиме | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.05.2021

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Мир

ЕС и США призвали Израиль и палестинцев к деэскалации конфликта в Восточном Иерусалиме

Евросоюз настаивает на привлечении к ответственности виновных в росте напряженности в Восточном Иерусалиме. Госдеп США призвал как палестинцев, так и Израиль избегать шагов, которые могут усугубить конфликтную ситуацию.

Столкновения перед мечетью Аль-Акса, 7 мая 2021 г.

Столкновения перед мечетью Аль-Акса, 7 мая 2021 г.

Европейский Союз призвал стороны конфликта в Восточном Иерусалиме принять срочные меры для деэскалации нынешней напряженности. "Насилие и подстрекательство неприемлемы, виновные со всех сторон должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Европейской службы внешнеполитической деятельности, опубликованном в субботу, 8 мая, после сообщений о десятках раненых в результате столкновений палестинцев с израильской полицией.

"Необходимо избегать актов подстрекательства вокруг Храмовой горы/Харам аш-Шарифа и уважать статус-кво. Политические, религиозные и общественные лидеры со всех сторон должны проявить сдержанность и ответственность и приложить все усилия, чтобы успокоить эту нестабильную ситуацию", - подчеркивается в документе.

США предостерегают от выселения палестинцев

Соединенные Штаты, в свою очередь, предостерегли власти Израиля от осуществления угрозы выселить из своих домов палестинские семьи, которая привела к резкому росту напряженности. "Насилию нет оправдания, но такое кровопролитие особенно тревожно сейчас, в последние дни Рамадана", - говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

Призвав израильских и палестинских официальных лиц "действовать решительно для деэскалации напряженности и прекращения насилия", представитель Госдепа предупредил о том, что "крайне важно" избегать любых шагов, которые могут ухудшить ситуацию - таких как "выселения в Восточном Иерусалиме, поселенческая деятельность, разрушение домов и террористические акты".

В ООН призвали проявлять ответственность

Специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Тор Веннесланд также призвал стороны конфликта проявлять ответственность и соблюдать спокойствие. "Все должны уважать статус-кво святых мест в Старом городе Иерусалима в интересах мира и стабильности. Политическим и религиозным лидерам следует действовать немедленно", - написал он в Twitter.

В результате столкновений у мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме 7 мая были ранены 205 палестинцев и 17 стражей порядка. По информации полиции, палестинцы принялись забрасывать ее представителей камнями и пиротехническими изделиями. В ответ полицейские применили резиновые пули и слезоточивый газ. Демонстрантов, собравшихся в одном из районов Восточного Иерусалима, откуда израильские власти пригрозили выселить несколько палестинских семей, полиция разогнала светошумовыми гранатами.

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    Вавилонский правитель Навуходоносор II дважды завоевывал Иерусалим - в 597 и 586 годах до н.э. Он взял в плен царя и всю знать и отправил их в Вавилон в качестве невольников, а храм в Иерусалиме разрушил. После того как Вавилон завоевал персидский царь Кир II, евреям разрешили вернуться в Иерусалим и восстановить храм.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Historical Picture Archive/COR)

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    Господство римлян и византийцев

    С 63 года н.э. Иерусалим находился под властью Римской империи. В 66 г. н. э. здесь вспыхнуло восстание: началась четырехлетняя Иудейская война, которая через 4 года закончилась победой римлян и повторным разрушением Иерусалимского храма. Господство римлян, а затем византийцев в Палестине продолжалось еще около семисот лет.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Selva/Leemage)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Завоевание арабами

    В ходе завоеваний арабами-мусульманами большей части Великой Сирии их войска дошли до Палестины. В 637 году армия халифа Умара ибн аль-Хаттаба осадила Иерусалим и в конечном итоге взяла его. Несколько веков за контроль над Иерусалимом соперничали несколько мусульманских правителей: хозяева города часто менялись.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (picture-alliance/akg-images)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Завоевание Иерусалима крестоносцами

    В конце XI века христианскому миру на Востоке все чаще угрожали кочевые турки-сельджуки. Папа Урбан II призвал христиан к крестовому походу. За 200 лет европейцы предприняли пять крестовых походов с целью вернуть себе Иерусалим и освободить Гроб Господень. Крестоносцам удалось взять Иерусалим, но удержать его они не смогли. В 1244 году город снова захватили мусульмане.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Османы и британцы

    В 1535 году, после захвата Египта и арабских стран османскими турками, Иерусалим вошел в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны, после победы британских войск над османами в 1917 году, находившийся на территории Палестины город переходит под контроль Великобритании.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Разделенный город

    После Второй мировой войны британцы отказались от мандата на Палестину. Генассамблея ООН проголосовала за разделение Палестины на две части, чтобы создать новую родину для переживших Холокост евреев. После провозглашения Израилем независимости ряд арабских стран объявили ему войну. Иерусалим был разделен на восточную часть, контролируемую Иорданией, и западную, контролируемую Израилем.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Борьба за Восточный Иерусалим

    В 1967 году Израиль после победы в Шестидневной войне против Египта, Иордании и Сирии захватил Синайский полуостров, сектор Газа, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Восточный Иерусалим. Впервые с 1949 года израильтяне получили свободный доступ к Стене плача. Формально Восточный Иерусалим был не аннексирован, а стал интегральной составляющей государства Израиль.

  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Исламские святыни

    С тех пор Израиль не ограничивает доступ мусульманам к их святым местам. Мусульмане могут подняться на Храмовую гору и войти в расположенное там святилище Купол Скалы, а также помолиться в мечети аль-Акса, которая считается третьей святыней ислама после мечетей в Мекке и Медине.

  • Вид на Иерусалим сверху

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Неопределенный статус

    Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей.

    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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Ссылки в интернете

Israel/Palestine: Statement by the Spokesperson on the rise in tensions and violence

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