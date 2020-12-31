Штрафные пошлины США на товары из ФРГ и Франции вступают в силу

Штрафные пошлины США на авиазапчасти, а также вина и бренди из Германии и Франции вступают в силу во вторник, 12 января. По данным агентства Reuters, объем сборов при импорте авиакомпонентов из этих стран в США вырастет на 15 процентов. Пошлины на определенные сорта вин увеличатся на 25 процентов.

В Вашингтоне полагают, что авиапроизводитель Airbus получает в Европе недопустимые субсидии, благодаря которым имеет преимущество на рынке перед американским авиаконцерном Boeing. Германия и Франция - важные страны в производственной цепочке концерна Airbus. Именно поэтому товары из этих государств стали объектами штрафных мер США.

Штрафные пошлины ЕС на товары из США

Ранее, в ноябре 2020 года, в ЕС начали действовать повышенные пошлины на импортируемую из США сельскохозяйственную и промышленную продукцию на сумму почти 4 млрд долларов (3,4 млрд евро).

В решении Всемирной торговой организации (ВТО) о допустимости подобных сборов говорилось, что данная мера адекватна "невыгодным эффектам", вызванным противозаконным субсидированием Вашингтоном авиаконцерна Boeing.

Конфликт США и ЕС вокруг субсидий Boeing и Airbus

Спор о госпомощи корпорации Boeing и ее европейскому конкуренту Airbus длится более 16 лет. За это время ВТО признала часть субсидий недопустимыми для обоих авиастроителей.

Введенные в 2018 году европейские штрафные пошлины на ряд товаров из США коснулись, в частности, американской еды, джинсов и мотоциклов Harley-Davidson. А в 2019 году ВТО позволила США взимать пошлины за европейские товары и услуги на общую сумму около 7,5 млрд евро. Пострадали самолеты Airbus, а также вино, сыр и оливковое масло.

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