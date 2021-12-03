 США одобрили продажу Литве противотанковых комплексов Javelin | Новости из Германии о Европе | DW | 22.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

США одобрили продажу Литве противотанковых комплексов Javelin

По условиям сделки, Вильнюсу будет поставлена 341 ракета FGM-148F и 30 командно-пусковых установок за 125 миллионов долларов.

ПТРК Javelin

ПТРК Javelin

Госдепартамент США одобрил продажу Литве противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на сумму 125 миллионов долларов. Об этом сообщил Пентагон во вторник, 21 декабря.

Сделка предусматривает поставку 341 ракеты FGM-148F, 30 командно-пусковых установок, запасных частей, а также осуществление технической поддержки. Продажа этих вооружений, по мнению Пентагона, "поможет Литве на долгосрочной основе укрепить оборонный потенциал для защиты суверенитета и территориальной целостности в целях удовлетворения потребностей в области национальной обороны".

Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности министерства обороны США во вторник уведомило Конгресс о планируемых поставках. Несмотря на одобрение сделки со стороны Госдепартамента, в сообщении не говорится о подписании контракта или завершении переговоров с литовской стороной.

Смотрите также:

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    Выше, дальше, быстрее и точнее

    Выше, дальше, быстрее и точнее - вот требования военных при закупках вооружений. А получается обычно дольше, хуже и всегда дороже. Подводная лодка, которая боится морской воды, истребитель, который не выходит из пике - список можно продолжить.

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    Бронетранспортер для карликов

    В середине 50-х годов прошлого века тогдашний министр обороны не глядя заказал несколько тысяч бронетранспортеров HS 30. Машина оказалась тесной, гусеницы слабыми, мотор перегревался. Высадка на ходу означала риск для жизни. Никто и не высаживался - бронетранспортер стоял на ремонте.

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    Starfighter - самолет, который не выходит из штопора

    В 1958 году ВВС Германии заключает договор на поставки американского истребителя Starfighter. Из 916 машин разбилось 269. Погибло 116 пилотов. Счетная палата обвинила тогдашнего министра обороны в растрате средств. Подозрения в коррупции так и не были опровергнуты.

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    Подводная лодка боится воды

    В 1959 году ВМС заказали подводную лодку класса 201. Она должна была стать самой современной в своем классе. Первый экземпляр поступил на вооружение в 1962 году. Тут же появились трещины в корпусе. Сталь оказалась недоброкачественной. В 1967 году лодки пошли на слом.

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    Военно-морской долгострой

    С 2008 года ВМС Германии получили 5 боевых кораблей типа Korvette 130. Недочетам и неполадкам нет числа: плохая сборка, недостаточное вооружение, проблемы с трансмиссией, плесень в углах. Моряки надеются, что ремонт новых кораблей завершится в 2014 году.

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    Eurofighter - сверхзвуковые миллионы

    Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) в кабине самолета Eurofighter. Гордиться нечем - это самый затяжной и дорогой проект закупки вооружений. Одна машина разбилась - отказало управление. Потом пришлось доводить катапультируемые кресла. Стоимость возросла с 50 до 90 миллионов евро - за каждый самолет.

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    Беззубый "Тигр"

    Еще в 1984 году Франция и Германия решили совместно создать европейский боевой вертолет. Серийное производство машины под названием "Тигр" началось в 2002 году. Но опыт Афганистана показал, что вертолет плохо вооружен. Теперь он называется не "боевым", а "вспомогательным".

  • default

    Как министерство обороны ФРГ покупало броню, а получило жесть

    "Атлас" никак не оторвется от земли

    Транспортный самолет А400М "Атлас" должны заменить устаревшие машины ряда стран НАТО. В частности, "Атлас" предназначен для транспортировки вертолетов "Тигр". Из-за технических проблем самолет на вооружение пока не поступил. А стоимость каждой машины неуклонно растет.

    Автор: Жанетт Зайферт, Александр Варкентин


Смотреть видео 26:01

Какое оружие Киев попросил у США, вступится ли НАТО за Украину и вернет ли Зеленский Крым и Донбасс? (17.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Экс-премьер Литвы - о Навальном, Путине и будущем отношений ЕС с Россией (16.12.2021)  

В Литве мигрантов разместили в тюрьме (03.12.2021)  

Реклама

Самые читаемые

В ФРГ ужесточат ограничения в связи с пандемией  

Защитит ли бустерная прививка от "омикрона"? Фактчекинг  

Рождество в Германии: какие правила праздничного этикета нужно знать  