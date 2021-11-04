 США обещают 10 млн долларов за сведения о лидерах группы хакеров DarkSide | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.11.2021

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Мир

США обещают 10 млн долларов за сведения о лидерах группы хакеров DarkSide

За данные о лидерах группировки DarkSide объявлено вознаграждение в 10 млн долларов, а за сведения о тех, кто хочет с ней сотрудничать - 5 млн. США обвиняют хакеров из РФ в кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline.

Компьютер с системным кодом на экрене

Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого из руководителей хакерской группировки DarkSide, базирующейся, по данным ФБР, в России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг, 4 ноября, на сайте ведомства.

Кроме того, Госдеп назначил вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать в любой стране людей, которые стремятся участвовать в операциях этой группировки. "Предлагая это вознаграждение, Соединенные Штаты демонстрируют свою приверженность защите жертв вымогательских программ по всему миру от действий киберпреступников", - говорится в заявлении Государственного департамента.

США обвиняют российских хакеров в кибератаке на трубопровод

ФБР утверждает, что DarkSide несет ответственность за совершенную в мае кибератаку на трубопровод Colonial Pipeline, которая привела к остановке его работы на несколько дней, что вызвало скачок цен на нефть и газ и дефицит топлива на юго-востоке США.

Чтобы восстановить доступ к своим системам, компания Colonial Pipeline уплатила хакерам почти 5 миллионов долларов в биткоинах. Позднее американские власти возместили оператору трубопровода около 2,3 миллиона долларов.

В июле Госдепартамент предложил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, принимало участие в совершении кибератак против критически важной инфраструктуры США.

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  • ноутбук на фоне зала заседаний бундестага

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  • экраны компьютеров

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    Партия Меркель под прицелом

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  • пробирки с допинг-пробами под замком

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    Допинговый взлом

    В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

  • логотип Yahoo

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    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:03

Атака на трубопровод в США - дело рук российских хакеров? (10.05.2021)

Контекст

Хакеров из России подозревают в кибератаке на трубопровод в США

За атакой на оператора Colonial Pipeline может стоять группа DarkSide с корнями в России, сообщают американские СМИ. Эксперты, однако, полагают, что власти РФ не причастны к данной кибератаке.  

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