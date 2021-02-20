США нанесли авиаудары на востоке Сирии

Военно-воздушные силы США нанесли несколько авиаударов по пункту пограничного контроля на востоке Сирии, используемому проиранским ополчением. Об этом сообщил в четверг, 25 февраля, пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби.

По его словам, ататка в воздуха была осуществлена в 18.00 по времени Восточного побережья США (02.00 мск). Как отметил Кирби, она стала ответом за недавние ракетные обстрелы баз в Ираке, где были размещены американские и коалиционные войска, а также ряд мирных жителей. В результате одной из атак тогда был ранен американский военнослужащий и убит гражданский подрядчик.

О нанесении ударов распорядился президент Байден

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что воздушные удары были нанесены по приказу президента США Джозефа Байдена и "уничтожили несколько объектов", которые использовались такими поддерживаемыми Ираном группировками, как шиитская военизированная "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аль-Шухада".

"Эта пропорциональная военная реакция имела место наряду с дипломатическими мерами, включая консультации с партнерами по коалиции", - подчеркнул Кирби. По его словам, операция посылает "недвусмысленное послание": президент Байден будет предпринимать шаги в интересах защиты военных американской коалиции.

"В то же время, мы действовали целенаправленно с целью деэскалации общей ситуации на востоке Сирии и в Ираке", - резюмировал глава пресс-службы Пентагона.

Как напоминает агентство AP, нынешние воздушные удары - это первая военная операция администрации Джозефа Байдена, который в первые недели после занятия должности президента говорил о намерении уделять больше внимания проблемам, связанным с Китаем - даже несмотря на сохранение угроз на Ближнем Востоке.

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