США решили вернуться в ЮНЕСКО

Вашингтон намерен выплатить ЮНЕСКО 500 млн долларов задолженности, чтобы вернуться в организацию. США вышли из ЮНЕСКО в 2017 году по решению администрации Дональда Трампа.

Соединенные Штаты уведомили ЮНЕСКО (организация ООН по вопросам образования, науки и культуры) о решении вновь стать ее участником. Об этом в воскресенье, 12 июня, сообщил портал Axios со ссылкой на представителя Госдепартамента.

По данным Axios, заместитель госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма направил письмо в культурное агентство ООН, в том числе изложив в нем план выплат задолженности Вашингтона перед организацией. В декабре прошлого года конгресс США одобрил предоставление более 500 миллионов долларов на погашение долга по членским взносам перед ЮНЕСКО. Выплата позволит стране снова вступить в организацию.

Выход США из ЮНЕСКО при Трампе

После того как Палестинская автономия стала полноправным членом ЮНЕСКО в 2011 году, администрация Барака Обамы прекратила финансирование организации. В октябре 2017 года при Дональде Трампе власти Соединенных Штатов, обвинив ЮНЕСКО в "антиизраильской политике", объявили о выходе из агентства. Вскоре после этого Израиль тоже сообщил, что покидает ЮНЕСКО.

В феврале 2022 года израильское правительство уведомило Госдепартамент США, что не будет выступать против возвращения США в организацию. Позиция Израиля позволила некоторым демократам и республиканцам в Конгрессе поддержать этот шаг, отмечает Axios.

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