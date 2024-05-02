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США призвали не давать ИИ контроль над ядерным оружием

Евгений Жуков
2 мая 2024 г.

США призывают Пекин и Москву не позволять искусственному интеллекту принимать решения о применении ядерного оружия. По словам представителя Госдепа, такое обязательство уже взяли на себя США, Великобритания и Франция.

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Модель человеческого мозга
Модель человеческого мозгаФото: Robert Michael/dpa/picture alliance

Вашингтон призывает Китай и Россию взять на себя обязательство не допускать искусственный интеллект (ИИ) до принятия решений о применении ядерного оружия. Соединенные Штаты взяли на себя "ясное и решительное" обязательство, что полный контроль над ядерным оружием должен осуществляться человеком, заявил в ходе онлайн-брифинга в четверг, 2 мая, замглавы бюро Госдепартамента США по контролю над вооружениями Пол Дин: "Мы никогда не передадим решение о применении ядерного оружия искусственному интеллекту".

По его словам, то же самое сделали Франция и Великобритания. Представитель Госдепа призвал Китай и Россию последовать их примеру. "Мы будем рады аналогичному заявлению со стороны Китая и Российской Федерации", - подчеркнул Дин.

Назвав обязательство не предоставлять ИИ контроль над ядерным оружием "чрезвычайно важной нормой ответственного поведения", он заявил, что такое решение "очень бы приветствовалось" в контексте того, что Китай и Россия входят в число постоянных членов Совета Безопасности ООН.

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