 Spiegel Online сообщил о конфликте между Россией и Ираном в Сирии | Новости из Германии о России | DW | 25.01.2019

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Россия

Spiegel Online сообщил о конфликте между Россией и Ираном в Сирии

В Сирии развернулся вооруженный конфликт между двумя крупными союзниками президента Башара Асада, утверждает немецкое онлайн-издание.

Дамаск

Дамаск

В сирийском кризисе после победы правительственных войск Дамаска над повстанцами наметилась новая ступень эскалации, сообщило в пятницу, 25 января, немецкое онлайн-издание Spiegel Online со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении записями радиоперехвата от 19 января. Согласно этим записям, в стратегически важной долине Аль-Габ на северо-западе провинции Хама подразделения, входящие в состав корпуса пророссийских боевиков, вступили в боестолкновение с подразделениями из дивизии проиранских боевиков, причем обе стороны применили бронетехнику, гранатометы и пулеметы.

Однако вскоре после начала стало ясно, что российско-сирийские формирования превосходят по силам иранско-сирийские: они взяли под контроль несколько деревень и достигли небольшого города Хваиз, пишет далее Spiegel Online. По его данным, с тех пор обстановка несколько стабилизировалась. Как Иран, так и Россия стремятся контролировать долину Аль-Габ.

Потери неизвестны

Какие потери понесли стороны, неизвестно, поскольку ни та, ни другая не заинтересованы в том, чтобы конфликт между сторонниками Асада получил огласку.

Контекст

По оценкам, которые приводит Spiegel Online, речь может идти о нескольких десятках, а, возможно, и о 200 погибших.

Между тем иранское агентство IRNA накануне сообщило, что российская зенитно-ракетная система С-300 не была задействована для отражения израильского авиаудара в Сирии. С соответствующей критикой выступил председатель меджлиса Хешматолла Фалахатпише, который заявил, что если российская противоракетная оборона будет выполнять свои функции, Израиль не сможет столь просто осуществлять авианалеты на Сирию. Он также предположил, что Израиль координирует воздушные атаки с российскими войсками в Сирии.

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    Автор: Илья Коваль


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