Spice Girls и другие "перчинки" поп-сцены (фото)

Слухи о возвращении легендарной группы Spice Girls курсировали с 2015 года. И вот теперь совсем официально: "перчинки" возвращаются. А какие герл-группы еще на слуху до сих пор?
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