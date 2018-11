Spice Girls и другие "перчинки" поп-сцены (фото)

Шоу-бизнес: успешные женские группы

No Angels

А это немецкий вариант успешной герл-группы - No Angels, образовавшейся по итогам конкурса молодых талантов поп-сцены. В начале их было пять, в составе четырех исполнительниц группа успешно выступала в Европе. Альбом "The Best of No Angels" возглавил чарты не только в Европе, но и в Южной Америке. С 2010 года группа выступала уже как трио. В 2014 году участницы заявили о роспуске коллектива.