Spice Girls и другие "перчинки" поп-сцены (фото)

Шоу-бизнес: успешные женские группы

"Перчинки" возвращаются

"Перчинки" возвращаются в 2019 году! Правда, не в полном составе: Виктория Бекхэм поздравила "своих девчонок" и пожелала им потрясающего шоу. Это будет первое выступление после ухода британской группы в 2000 году со сцены. Spice Girls - самая успешная герл-группа в мире. Последний раз они выступали вместе на закрытии Олимпийский игр в Лондоне в 2012 году, тогда еще в полном составе.