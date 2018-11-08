 Spice Girls и другие ″перчинки″ поп-сцены (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.11.2018

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Культура и стиль жизни

Spice Girls и другие "перчинки" поп-сцены (фото)

Слухи о возвращении легендарной группы Spice Girls курсировали с 2015 года. И вот теперь совсем официально: "перчинки" возвращаются. А какие герл-группы еще на слуху до сих пор?

  • Spice Girls - самая успешная герл-группа в мире

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    "Перчинки" возвращаются

    "Перчинки" возвращаются в 2019 году! Правда, не в полном составе: Виктория Бекхэм поздравила "своих девчонок" и пожелала им потрясающего шоу. Это будет первое выступление после ухода британской группы в 2000 году со сцены. Spice Girls - самая успешная герл-группа в мире. Последний раз они выступали вместе на закрытии Олимпийский игр в Лондоне в 2012 году, тогда еще в полном составе.

  • Американская группа TLC в 2015 году

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    TLC

    Американская группа TLC - самая продаваемая в мире женская группа после "перчинок". В начале 90-х их дебютный альбом "Ooooooohhh…" стал настоящим хитом. Второй оказался еще более успешным. Правда, эта герл-группа попадала на первые полосы газет все больше в связи со скандалами. В 2002 участница группы Лиза Лопес погибла в автокатастрофе. Участницы T-Boz и Chilli продолжили выступать.

  • Destiny’s Child - американская женская R'n'B и хип-хоп-группа

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    Destiny’s Child

    Destiny’s Child - американская женская R'n'B и хип-хоп-группа также входит в рейтинги самых успешных женских групп. Правда, с 2005 года ее участницы работают над сольной карьерой. На фото - один из последних совместных концертов трио в составе Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс в Денвере, США, 2005 год.

  • Российская группа Тату

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    t.A.T.u

    Российская группа "Тату" входит в топ-10 женских групп во многих рейтингах. Группа просуществовала десять лет, после чего исполнительницы занялись сольной карьерой. Скандальный дуэт, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной, считается наиболее успешной российской группой, а по продажам (только альбомы) не уступает многим герл-группам.

  • The Supremes

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    The Supremes

    Американская девичья группа The Supremes - это история музыкальной карьеры другой эпохи. Самый успешный музыкальный коллектив 1960-х годов выступал в стилях ритм-н-блюз, поп, соул, диско.

  • А это немецкий вариант успешной герл-группы - No Angels

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    No Angels

    А это немецкий вариант успешной герл-группы - No Angels, образовавшейся по итогам конкурса молодых талантов поп-сцены. В начале их было пять, в составе четырех исполнительниц группа успешно выступала в Европе. Альбом "The Best of No Angels" возглавил чарты не только в Европе, но и в Южной Америке. С 2010 года группа выступала уже как трио. В 2014 году участницы заявили о роспуске коллектива.

  • Британская поп-группа Girls Aloud

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    Girls Aloud

    Британская поп-группа, сформировавшаяся также в ходе реалити-шоу в 2002 году, выпустила 22 сингла. Дебютный альбом группы "Sound of the Underground" появился в продаже в 2003 году. Он занял вторую строчку в британском чарте и получил статус платинового. Всего группа выпустила пять студийных альбомов, два сборника лучших хитов и два альбома ремиксов. В 2013 году группа отправилась в прощальный тур.

  • Morning Musume

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    Morning Musume

    Хотя родиной большинства успешных герл-групп считается Европа, в частности Великобритания, есть свои звезды и в Азии. Японская женская группа Morning Musume - одна из самых успешных по продажам синглов. Она является еще и негласным рекордсменом по "текучке кадров" - состав группы обновляется с периодичной регулярностью.

  • Bananarama

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    Bananarama

    А с этих девушек все начиналось. Британская группа Bananarama, основанная в 1981 году, стала прообразом Spice Girls и последующих герл-групп. Именно эта группа была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная женская группа. Они выпустили 10 альбомов. С "перчинками" их объединяет помимо успеха еще и желание вернуться в прошлое. В 2019 году эта группа тоже на гастролях!

    Автор: Марина Борисова


  • Spice Girls - самая успешная герл-группа в мире

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    "Перчинки" возвращаются

    "Перчинки" возвращаются в 2019 году! Правда, не в полном составе: Виктория Бекхэм поздравила "своих девчонок" и пожелала им потрясающего шоу. Это будет первое выступление после ухода британской группы в 2000 году со сцены. Spice Girls - самая успешная герл-группа в мире. Последний раз они выступали вместе на закрытии Олимпийский игр в Лондоне в 2012 году, тогда еще в полном составе.

  • Американская группа TLC в 2015 году

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    TLC

    Американская группа TLC - самая продаваемая в мире женская группа после "перчинок". В начале 90-х их дебютный альбом "Ooooooohhh…" стал настоящим хитом. Второй оказался еще более успешным. Правда, эта герл-группа попадала на первые полосы газет все больше в связи со скандалами. В 2002 участница группы Лиза Лопес погибла в автокатастрофе. Участницы T-Boz и Chilli продолжили выступать.

  • Destiny’s Child - американская женская R'n'B и хип-хоп-группа

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    Destiny’s Child

    Destiny’s Child - американская женская R'n'B и хип-хоп-группа также входит в рейтинги самых успешных женских групп. Правда, с 2005 года ее участницы работают над сольной карьерой. На фото - один из последних совместных концертов трио в составе Бейонсе, Келли Роуленд и Мишель Уильямс в Денвере, США, 2005 год.

  • Российская группа Тату

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    t.A.T.u

    Российская группа "Тату" входит в топ-10 женских групп во многих рейтингах. Группа просуществовала десять лет, после чего исполнительницы занялись сольной карьерой. Скандальный дуэт, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной, считается наиболее успешной российской группой, а по продажам (только альбомы) не уступает многим герл-группам.

  • The Supremes

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    The Supremes

    Американская девичья группа The Supremes - это история музыкальной карьеры другой эпохи. Самый успешный музыкальный коллектив 1960-х годов выступал в стилях ритм-н-блюз, поп, соул, диско.

  • А это немецкий вариант успешной герл-группы - No Angels

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    No Angels

    А это немецкий вариант успешной герл-группы - No Angels, образовавшейся по итогам конкурса молодых талантов поп-сцены. В начале их было пять, в составе четырех исполнительниц группа успешно выступала в Европе. Альбом "The Best of No Angels" возглавил чарты не только в Европе, но и в Южной Америке. С 2010 года группа выступала уже как трио. В 2014 году участницы заявили о роспуске коллектива.

  • Британская поп-группа Girls Aloud

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    Girls Aloud

    Британская поп-группа, сформировавшаяся также в ходе реалити-шоу в 2002 году, выпустила 22 сингла. Дебютный альбом группы "Sound of the Underground" появился в продаже в 2003 году. Он занял вторую строчку в британском чарте и получил статус платинового. Всего группа выпустила пять студийных альбомов, два сборника лучших хитов и два альбома ремиксов. В 2013 году группа отправилась в прощальный тур.

  • Morning Musume

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    Morning Musume

    Хотя родиной большинства успешных герл-групп считается Европа, в частности Великобритания, есть свои звезды и в Азии. Японская женская группа Morning Musume - одна из самых успешных по продажам синглов. Она является еще и негласным рекордсменом по "текучке кадров" - состав группы обновляется с периодичной регулярностью.

  • Bananarama

    Шоу-бизнес: успешные женские группы

    Bananarama

    А с этих девушек все начиналось. Британская группа Bananarama, основанная в 1981 году, стала прообразом Spice Girls и последующих герл-групп. Именно эта группа была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая успешная женская группа. Они выпустили 10 альбомов. С "перчинками" их объединяет помимо успеха еще и желание вернуться в прошлое. В 2019 году эта группа тоже на гастролях!

    Автор: Марина Борисова


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