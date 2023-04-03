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Экс-президент Косово Хашим Тачи в Гааге
Хашим Тачи в ГаагеФото: Koen van Weel/REUTERS
ПолитикаКосово

Спецтрибунал в Гааге: экс-президент Косово отверг обвинения

Екатерина Венкина
13 мин. назад

Хашим Тачи отверг обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Экс-президент Косово выступил перед спецтрибуналом в Гааге.

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Экс-президент Косово Хашим Тачи отверг обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Он выступил в понедельник, 3 апреля, перед спецтрибуналом в Гааге.

"Понимаю обвинительное заключение и считаю себя полностью невиновным", - заявил Тачи.

Речь идет о десяти обвинениях - в преследованиях, убийствах, пытках и насильственном исчезновении людей в 1998-1999 годах, уточнило агентство Reuters.

Помимо Тачи обвинения предъявлены экс-председателю Демократической партии Косово Кадри Весели, бывшему председателю парламента Якупу Красничи и экс-главе фракции крупнейшей партии косовского парламента "Самоопределение" ("Vetëvendosje!") Реджепу Селими.

Все они были высокопоставленными членами бывшей Освободительной армии Косово (ОАК), сражавшейся во время войны 1998-1999 годов против сербской армии.

Более 300 свидетелей должны дать показания

Судебный процесс, который проводится международными судьями и прокурорами, начался с заявлений обвинения. Затем последуют выступления стороны защиты и представителя совета жертв. Всего по делу о военных преступлениях в Косово проходят обвиняемыми девять человек.

Перед зданием, где проходили слушания, собрались митингующие в поддержку экс-президента.

Тачи - первый бывший высокопоставленный политик из Косово, который предстал перед спецтрибуналом.

Хашим Тачи ушел в отставку с поста президента в ноябре 2020 года вскоре после того, как прокуроры выдвинули обвинения в Гааге. Впоследствии он был арестован и передан суду. Ожидается, что более 300 свидетелей дадут показания в ходе процесса, который, как ожидается, продлится минимум два года.

В результате войны в Косово погибли более 13 тысяч человек, многие до сих пор числятся пропавшим без вести. Вооруженный конфликт закончился после воздушных ударов НАТО по Сербии. Впоследствии Косово откололось от Сербии и в одностороннем порядке провозгласило независимость от Белграда.

Спецтрибунал создан в 2016 году

Специальный трибунал по Косово  был создан в 2016 году под давлением международной общественности. Формально он является частью органов юстиции Косово, но все должности в нем занимают исключительно иностранные судьи и прокуроры - чтобы обеспечить большую независимость при уголовном преследовании. Трибунал должен расследовать военные преступления, преступления против человечности, пытки и насильственные переселения, предположительно совершавшиеся в Косово с начала 1998 года до конца 2000 года.

Важным толчком для создания спецтрибунала по Косово стал доклад швейцарского прокурора Дика Марти 2011 года, в котором Тачи и Весели входили в список тех, кого подозревали в совершении военных преступлений против сербов, цыган и албанцев.

Хашим Тачи был политическим лидером ОАК. После войны он стал одним из крупнейших политиков Косово. Тачи занимал должности министра иностранных дел, премьер-министра, и, наконец, президента самого молодого европейского государства. Он сыграл решающую роль в начавшемся в 2005 году диалоге между Косово и Сербией. В 2013 году Тачи вместе с занимавшим пост премьера Сербии Ивицей Дачичем подписали так называемое Брюссельское соглашение о нормализации отношений между двумя странами. Ряд его важных положений, по оценке экспертов, до сих пор остается невыполненным. Пост президента Косово на текущем этапе занимает Вьоса Османи.

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