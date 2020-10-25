 Спецслужба Афганистана сообщила об убийстве одного из лидеров ″Аль-Каиды″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.10.2020

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Мир

Спецслужба Афганистана сообщила об убийстве одного из лидеров "Аль-Каиды"

Абу Мухсин аль-Масри убит в результате спецоперации в провинции Газни на востоке Афганистана. ФБР внесло его в список самых разыскиваемых террористов.

Абу Мухсин аль-Масри на интернет-странице ФБР

Абу Мухсин аль-Масри на интернет-странице ФБР

Ключевой член террористической группировки "Аль-Каида" на Индийском субконтиненте Абу Мухсин аль-Масри убит в результате спецоперации в афганской провинции Газни, объявил Национальный директорат безопасности Афганистана. Спецслужба не сообщила подробности операции, состоявшейся в субботу, 24 октября.

Федеральное бюро расследований США внесло аль-Масри в список самых разыскиваемых террористов. Соединенные Штаты в конце 2018 года выдали ордер на его арест. ФБР обвинило аль-Масри в финансировании иностранной террористической организации и заговоре с целью убийства американских граждан.

В Афганистане довольно часто происходят террористические атаки. В день убийства аль-Масри не менее 24 человек погибли при самоподрыве смертника в образовательном центре в Кабуле, а еще 57 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

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