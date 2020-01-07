SpaceX увеличила до 300 число микроспутников Starlink на околоземной орбите

Американская технологическая компания SpaceX отправила на низкую околоземную орбиту очередные 60 интернет-спутников в рамках проекта Starlink. В понедельник, 17 февраля, компания Илона Маска подтвердила успешный вывод на орбиту всех спутников. Таким образом, число микроспутников на орбите в рамках развертывания глобальной сети интернет-покрытия Starlink доведено до 300.

Ракета-носитель Falcon 9 с микроспутниками была запущена с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. При этом первая многоразовая ступень тяжелой двухступенчатой ракеты, использовавшейся уже в четвертый раз, не смогла совершить посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане у побережья штата Южная Каролина и упала в воду вблизи от нее. Тем не менее SpaceX пообещала доставить ее на берег.

Спутники Starlink начали выводить на орбиту в мае

Первоначально спутники выводятся на орбиту высотой 290 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, аппараты поднимаются на более высокую орбиту с помощью собственных ионных двигателей. Первые 60 аппаратов были запущены в конце мая 2019 года, вторые - в ноябре, затем последовали два запуска в январе.

Компания Маска планирует развернуть орбитальную группировку космических аппаратов данного типа для создания глобальной сети, которая обеспечит жителей планеты широкополосным интернетом в любой точке земного шара. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 млрд долларов. По словам Маска, для обеспечения минимального интернет-покрытия потребуется по меньшей мере шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX - одна из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. В феврале 2019 года компания OneWeb вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

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