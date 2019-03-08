SpaceX совершила первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy

Частная американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском, в вечером четверг, 11 апреля (по местному времени), совершила первый успешный коммерческий запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Запуск произведен с мыса Канаверал в штате Флорида. Ракета длиной около 70 метров доставила на орбиту саудовский спутник связи Arabsat 6A весом около 6,5 тонн.

Отработавшие боковые ускорители ракеты SpaceX планирует посадить на специально подготовленные платформы на безе ВВС США, а первую ступень ракеты - на плавучую платформу в Атлантическом океане примерно в 800 километрах от побережья США.

Первый успешный испытательный запуск этой ракеты состоялся в феврале прошлого года. В настоящее время это самая мощная ракета-носитель в мире. Она способна доставлять на орбиту Земли (до 200 км) до 64 тонн грузов. Российская компания, производящая космические ракеты, РКК "Энергия" в 2018 году объявила, что планирует испытания российской сверхтяжелой ракеты на период с 2028 по 2032 год.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Африка: вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Париж из космоса выглядит именно так.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Потухший вулкан Килиманджаро...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Курильские острова. Вид из космоса.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта Луна в иллюминаторе видна... Автор: Ксения Сафронова

