 Советского маршала Конева лишили статуса почетного гражданина Праги | Новости из Германии о Европе | DW | 09.05.2022

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Европа

Советского маршала Конева лишили статуса почетного гражданина Праги

Пражский магистрат поддержал инициативу мэра Зденека Гржиба лишить маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина чешской столицы, присвоенного ему в июне 1945 года.

Карлов мост в Праге

Карлов мост в Праге

Власти Праги лишили советского маршала Ивана Конева статуса почетного гражданина города, присвоенного ему в 1945 году. Причиной решения являются некоторые сомнительные решения Конева, в том числе, бомбардировка Млада-Болеслава после войны, а также участие маршала в подавлении протестов в Венгрии в 1956 году, сообщают в понедельник, 9 мая, чешские СМИ, в частности, издание České noviny и информагентство ČTK.

С инициативой лишить Конева статуса почетного гражданина выступил мэр Праги Зденек Гржиб. Окончательное решение должен принять Городской совет Праги - высший орган муниципального самоуправления. Некоторые его представители уже поддержали данный шаг, поэтому ожидается, что Городской совет одобрит решение магистрата.

Конев участвовал в подавлении протестов в Венгрии

Иван Конев (1897 - 1973 гг.) участвовал в освобождении Праги, части Польши, Силезии и Саксонии. Он был удостоен звания почетного гражданина Праги 6 июня 1945 года - вскоре после того, как войска под его командованием освободили город от нацистов. Как напоминает издание České noviny, Конев также руководил кровавым подавлением восстания в Венгрии и служил в Берлине в 1961-1962 годах, то есть во время кризиса, кульминацией которого стало строительство Берлинской стены.

В 2020 году памятник Коневу в Праге, установленный в 1980 году, был демонтирован с площади Интербригады. В связи с этим СК РФ возбудил дело по статье об осквернении символов воинской славы России. Кроме того, в Праге обсуждается возможность переименование улицы, носящей имя Конева.

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    После нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года "пакт Молотова-Риббентропа", так же как и все остальные советско-германские договоры, утратил силу. В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил секретный дополнительный протокол к договору и признал его недействительным с момента подписания. Сегодня 23 августа - День памяти жертв сталинизма и нацизма.


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