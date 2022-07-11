Совбез ООН договорился о резолюции по гумпомощи Сирии

Все 15 членов Совета безопасности ООН договорились продлить еще на полгода механизм трансграничной гуманитарной помощи (ТГМ) для Сирии через границу с Турцией, сообщает агентство AFP в понедельник, 11 июля.

Страны договорились продлить работу контрольно-пропускного пункта "Баб-эль-Хава" из Турции в сирийский Идлиб. На прошлом заседании Совбеза 8 июля Россия не поддержала предложенную резолюцию о продлении работы КПП на год, предложив ограничиться шестью месяцами. В отвергнутом России предложении предполагалась, что через полгода - после 10 января 2023 года - срок работы КПП автоматически продлится еще на шесть месяцев. Россия не согласилась со второй частью и настаивала на принятии через полгода соответствующей резолюции.

По словам первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, теперь в Совбезе "фактически был принят российский проект". "Наш проект фактически взят с небольшими модификациями. На шесть месяцев и плюс шесть месяцев (с принятием. - Ред.) резолюции", - цитирует Полянского "Коммерсант".

Для поставок гумпомощи в Сирию остался последний КПП

Прошлая резолюция, по мнению Москвы, не отвечала интересам Дамаска. Механизм трансграничной гуманитарной помощи был согласован Совбезом ООН еще в 2014 году, когда большая часть Сирии не находилась под контролем официального Дамаска.

До 2020 года работали четыре пограничных пункта пропуска на границах с Турцией, Ираком и Иорданией. По мере того как сирийская армия устанавливала контроль над территорией страны, Россия, используя право вето, добилась закрытия трех КПП.

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