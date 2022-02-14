Сотрудники миссии ОБСЕ покидают Украину

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Несмотря на то, что некоторые государства предписали выехать из Украины своим гражданам, занятым в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ее работа будет продолжена.
Находившиеся в Донецке сотрудники специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) начали покидать контролируемый пророссийскими сепаратистами город в воскресенье, 13 февраля, на фоне угрозы российского нападения на Украину.
"Отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней", - говорится в заявлении на сайте СММ ОБСЕ. Граждане каких именно государств уехали, не уточняется.
"Миссия будет продолжать выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине", - отмечается в заявлении.
По данным агентства Reuters, США призвали всех своих граждан покинуть Украину, в том числе наблюдателей СММ, в то время как Великобритания лишь вывела сотрудников мониторинга из областей, контролируемых сепаратистами. Украину могли покинуть до 160 сотрудников СММ, среди них граждане Нидерландов, Канады, Словакии и Албании, сообщил источник в ОБСЕ.
Невооруженную гражданскую миссию, круглосуточно мониторящую ситуацию в Украине, развернули в марте 2014-го после обращения украинского правительства в ОБСЕ. Основные задачи СММ - беспристрастное и объективное наблюдение и составление отчетов о ситуации в Украине, в первую очередь о соблюдении перемирия между сторонами конфликта в ее восточных регионах, а также содействие диалогу между всеми сторонами.
Ранее, 13 января, действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Польши Збигнев Рау предупредил об угрозе войны в Европе. "Угроза войны в регионе ОБСЕ в настоящее время представляется большей, чем когда-либо за минувшие 30 лет", - заявил Рау.
Смотрите также:
Москва изначально планировала встречи в Женеве, Брюсселе и Вене как камуфляж. Это следует из заявлений и действий руководства РФ после 10 января, считает Иван Преображенский.
ОБСЕ - подходящая площадка для того, чтобы напомнить России о невыполненных ею обязательствах после окончания холодной войны, пишет обозреватель FAZ Райнхард Фезер.