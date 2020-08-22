 Сотни человек в Дюссельдорфе выступили против полицейского насилия | Новости из Германии о Германии | DW | 22.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Сотни человек в Дюссельдорфе выступили против полицейского насилия

Объединение ZukunftPlus, организовавшее акцию в Дюссельдорфе против насилия полиции, призвало бороться с расизмом. Демонстрация прошла после резонансного задержания подростка - выходца из Марокко.

Акция в Дюссельдорфе против насилия полиции

Акция в Дюссельдорфе против насилия полиции, 22 августа 2020 года

В Дюссельдорфе в субботу, 22 августа, прошла акция против полицейского насилия. По оценке очевидцев, к полудню мероприятие насчитывало около 250 участников. Полиция на момент публикации материала не назвала численность митинга, однако подчеркнула, что акция собрала значительно меньше заявленных 5000 человек.

Демонстранты устроили марш по центру столицы федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, а затем вернулись к зданию парламента региона. 

С насилием со стороны полиции и расизмом необходимо решительно бороться, заявил организатор - объединение ZukunftPlus, выступающее за интеграцию мигрантов в общество. Представители ZukunftPlus особо выделили жестокость стражей порядка в германских городах в отношении молодежи с миграционными корнями.

Полицейский сдавливал коленом голову подростка при задержании

Акция против полицейского насилия прошла спустя неделю после резонансного задержания в Дюссельдорфе 15-летнего выходца из Марокко. По версии стражей порядка, юноша оскорблял и атаковал их. На размещенных в интернете видеозаписях видно, что один из полицейских сдавливал коленом голову подростка при задержании. Глава МВД Северного Рейна - Вестфалии Херберт Ройль (Herbert Reul) 20 августа выступил в земельном парламенте и заявил, что этот удерживающий прием в подобном случае разрешен.

МВД Германии заявило о расследовании инцидента. Следствию предстоит выяснить, была ли реакция полицейских соразмерной. Расследование идет и в отношении подростка.

Смотрите также:

  • Визит в Германию королевы Великобритании Елизаветы II в 2015 году

    Техника на службе немецкой полиции

    Рассказ о полицейской технике в Германии мы начнем с почетного эскорта. Глав государств во время официальных визитов в ФРГ сопровождают 15 немецких мотоциклистов на BMW. Во время неофициальных - семь. Эскорты также положены по протоколу председателям иностранных парламентов, главам правительств и МИД - 3, 5 или 7 мотоциклов в зависимости от статуса визита.

  • Новые полицейские Опели в Бранденбурге

    Техника на службе немецкой полиции

    В качестве патрульных машин в Германии используются седаны, универсалы и микроавтобусы разных производителей. Основным цветом кузова долгое время был белый, но затем стали также заказывать машины серебристой лакировки, которые после обновления автопарка легче продать. Вторым цветом в комбиации раньше был зеленый, но затем в Германии перешли на синий - рекомендуемый в качестве стандартного в ЕС.

  • Porsche 924

    Техника на службе немецкой полиции

    Для скрытого патрулирования на автобанах полиция располагает специально оборудованными мощными автомобилями, способными угнаться за любой спортивной машиной. В потоке они - до поры, до времени - ничем себя не выдают. А вот времена, когда в Германии можно было увидеть такие полицейские Porsche, прошли. Этот списали в 2007 году. Впрочем...

  • Porsche Cayenne

    Техника на службе немецкой полиции

    ... Некоторые полицейские на таких машинах все же ездят, но только не настоящие, а несущие службу в популярном автодорожном сериале немецкой телекомпании RTL про спецотряд "Кобра 11" ("Alarm für Cobra 11"). Это спортивный кроссовер Porsche Cayenne.

  • Renault Twizy

    Техника на службе немецкой полиции

    В городах земли Северный Рейн - Вестфалия уже появились полицейские электромобили Renault Twizy. Предназначены они для курьерских поездок. Однако этими новинками мирового автопрома "электрификация" немецкой полиции не заканчивается.

  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

    В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 02:07

Беспорядки в Штутгарте: алкоголь, наркотики и никакой политики

Контекст

За что в Берлине полицейских могут обвинить в дискриминации

В Берлине вступит в силу закон о борьбе с дискриминацией. Он коснется госслужащих, работающих в городских структурах. Критики считают, что закон дискриминирует прежде всего полицейских.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал с правыми радикалами в бундесвере: солдат рассказал о проявлениях ксенофобии в армии ФРГ  

Протесты против расизма - "Европа в фокусе"  

Реклама

Самые читаемые

Что будет после протестов? Эксперты о шансе Колесниковой и уходе Лукашенко  

Самолет с Навальным вылетел в Берлин  

Протесты в Беларуси: Тихановская не выдвинется в президенты в случае новых выборов  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно