Сооснователь Revolut Сторонский отказался от гражданства РФ

Миллиардер Николай Сторонский, в 2015 году основавший банковский сервис Revolut с украинцем Владом Яценко, является подданным Великобритании, пишет Forbes со ссылкой на представителя компании.

Один из основателей интернет-банка Revolut, миллиардер Николай Сторонский отказался от российского гражданства. Об этом в понедельник, 31 октября, сообщил российский Forbes со ссылкой на представителя Revolut, подтвердив информацию британской газеты The Telegraph.

"Ник - гражданин Великобритании", - цитирует Forbes представителя компании. В Revolut также указали, что после начала войны РФ против Украины компания предложила помощь в переезде всем сотрудникам в Украине и России, а также закрыла отделения в РФ.

Тем самым это уже четвертый бизнесмен среди бывших и действующих участников рейтинга Forbes, которые в последние месяцы отказались от российского паспорта, указывает издание и напоминает, что Сторонский в 2022 году вошел в топ-20 российского списка. Среди отказавшихся в последние месяцы от гражданства РФ - владелец инвестиционного фонда DST Global Юрий Мильнер и основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов.

Сторонский-старший находится под санкциями Украины

Отец сооснователя Revolut, гендиректор АО "Газпром промгаз" Николай Сторонский - старший, в середине октября оказался под санкциями Украины. Он "несет ответственность за материальную и финансовую поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", заявил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Николай Сторонский - младший основал банковский сервис Revolut в 2015 году совместно с украинцем Владом Яценко, а после начала полномасштабного российского вторжения в Украину выступил за немедленное прекращения боевых действий. В апреле 2022 года он вошел в число связанных с Россией предпринимателей, попросивших издателей американского Forbes не называть их "российскими бизнесменами".

Смотрите также: