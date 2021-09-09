 Сообщество ″Артподготовка″ включено в России в список террористических организаций | Новости из Германии о России | DW | 09.09.2021

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Россия

Сообщество "Артподготовка" включено в России в список террористических организаций

Созданное саратовским оппозиционером Вячеславом Мальцевым сообщество стало 35-й организацией, признанной ФСБ террористической.

Полицейские задерживают сторонника Мальцева

Полицейские задерживают сторонника Мальцева

Сообщество "Артподготовка", созданное саратовским оппозиционером Вячеславом Мальцевым, внесли в четверг, 9 сентября, в реестр террористических организаций. Организация стала 35-й по счету, признанной в соответствии с законодательством России террористической и занесенной в единый список, опубликованный на сайте ФСБ.

По данным ФСБ, участники "Артподготовки" "планировали резонансные экстремистские акции" в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков в ноябре 2017 года. Сам Мальцев заявлял, что 5 ноября в России должна произойти революция.

Ранее движение "Артподготовка" признали в РФ экстремистским и запретили. По разным оценкам, по данным издания "Коммерсант.ru", в отношении ее участников было возбуждено от 12 до нескольких десятков уголовных дел. Сам Вячеслав Мальцев с 2018 года находится во Франции, где получил политическое убежище. В России он включен в перечень террористов и экстремистов.

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