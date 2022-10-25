Солнечное затмение над Германией: как это было

Жители стран Центральной Европы во вторник смогли наблюдать солнечное затмение. В Германии его ждали с нетерпением.
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Во вторник, 25 октября, темный диск Луны примерно в 11 часов по центральноевропейскому времени начал "наползать" на Солнце. Частичное солнечное затмение можно было наблюдать во многих европейских странах. В Германии с нетерпением ждали такого редкого природного феномена (на заглавном снимке - город Шверин на севере ФРГ). Последний раз частичное солнечное затмение можно было наблюдать в странах Центральной Европы в июне прошлого года. В следующий раз - только в 2025 году, а полное солнечное затмение - аж в 2081-м!
Солнце было закрыто на 20 - 30 процентов - и это отчетливо видно на снимках, даже сделанных в облачную погоду. Однако даже частичное солнечное затмение, которое продлилось около двух часов, наблюдать без специальных очков опасно. Смотреть на Солнце без них или иных специальных приборов вредно для здоровья, предостерегает Федеральное ведомство по радиационной защите (BfS). Можно получить ожог сетчатки глаза и даже ослепнуть.
Руководоство по сооружению самодельного телескопа из картона для наблюдения за редким природным явлением можно найти в интернете, что явно сделали многие школьники немецких школ. Во вторник утром в Бонне можно было увидеть много учеников, несущих картон в школу. Остается только надеяться, что небо будет безоблачным.