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Частичное солнечное затмение в городе Шверин на севере Германии
Частичное солнечное затмение в городе Шверин на севере Германии, 25 октября 2022 годаФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance
Природа и окружающая средаГермания

Солнечное затмение над Германией: как это было

Марина Борисова
4 ч. назад

Жители стран Центральной Европы во вторник смогли наблюдать солнечное затмение. В Германии его ждали с нетерпением.

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Во вторник, 25 октября, темный диск Луны примерно в 11 часов по центральноевропейскому времени начал "наползать" на Солнце. Частичное солнечное затмение можно было наблюдать во многих европейских странах. В Германии с нетерпением ждали такого редкого природного феномена (на заглавном снимке - город Шверин на севере ФРГ). Последний раз частичное солнечное затмение можно было наблюдать в странах Центральной Европы в июне прошлого года. В следующий раз - только в 2025 году, а полное солнечное затмение - аж в 2081-м!

Дрезден
А это Дрезден, в полдень 25 октябряФото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance
Частичное солнечное затмение в Магдебурге
Частичное солнечное затмение в Магдебурге, 25 октября 2022 годаФото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance
Затмение в Ганновере
Эта фотография сделана сегодня, 25 октября, в ГанновереФото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Солнце было закрыто на 20 - 30 процентов - и это отчетливо видно на снимках, даже сделанных в облачную погоду. Однако даже частичное солнечное затмение, которое продлилось около двух часов, наблюдать без специальных очков опасно. Смотреть на Солнце без них или иных специальных приборов вредно для здоровья, предостерегает Федеральное ведомство по радиационной защите (BfS). Можно получить ожог сетчатки глаза и даже ослепнуть.

Руководоство по сооружению самодельного телескопа из картона для наблюдения за редким природным явлением можно найти в интернете, что явно сделали многие школьники немецких школ. Во вторник утром в Бонне можно было увидеть много учеников, несущих картон в школу. Остается только надеяться, что небо будет безоблачным.

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