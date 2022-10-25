Солнечное затмение над Германией: как это было

Во вторник, 25 октября, темный диск Луны примерно в 11 часов по центральноевропейскому времени начал "наползать" на Солнце. Частичное солнечное затмение можно было наблюдать во многих европейских странах. В Германии с нетерпением ждали такого редкого природного феномена (на заглавном снимке - город Шверин на севере ФРГ). Последний раз частичное солнечное затмение можно было наблюдать в странах Центральной Европы в июне прошлого года. В следующий раз - только в 2025 году, а полное солнечное затмение - аж в 2081-м!

А это Дрезден, в полдень 25 октября Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Частичное солнечное затмение в Магдебурге, 25 октября 2022 года Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Эта фотография сделана сегодня, 25 октября, в Ганновере Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Солнце было закрыто на 20 - 30 процентов - и это отчетливо видно на снимках, даже сделанных в облачную погоду. Однако даже частичное солнечное затмение, которое продлилось около двух часов, наблюдать без специальных очков опасно. Смотреть на Солнце без них или иных специальных приборов вредно для здоровья, предостерегает Федеральное ведомство по радиационной защите (BfS). Можно получить ожог сетчатки глаза и даже ослепнуть.

Руководоство по сооружению самодельного телескопа из картона для наблюдения за редким природным явлением можно найти в интернете, что явно сделали многие школьники немецких школ. Во вторник утром в Бонне можно было увидеть много учеников, несущих картон в школу. Остается только надеяться, что небо будет безоблачным.