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Дети наблюдают за солнечным затмением
Фото: Claus Bech/AFP
Природа и окружающая средаГермания

Солнечное затмение над Европой началось

Марина Борисова
39 мин. назад

Жители стран Центральной Европы приготовились наблюдать солнечное затмение. В Германии его ждали с нетерпением.

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Во вторник, 25 октября, темный диск Луны примерно в 11 часов по центральноевропейскому времени начало "наползать" на Солнце. Частичное солнечное затмение можно наблюдать во многих европейских странах, если, конечно, не подведут погодные условия. В Германии с нетерпением ждали такого редкого природного феномена. Однако метеорологи ожидают облаков. Но в южной части Германии, обнадеживает немецкая служба погоды, ничто не помешает увидеть солнечное затмение. В последний раз частичное солнечное затмение можно было наблюдать в странах Центральной Европы в июне прошлого года. В следующий раз - только в 2025 году, а полное солнечное затмение - аж в 2081-м!

На этот раз диск Луны закроет Солнце не полностью: в зависимости от месторасположения видимыми останутся от 20 до 30 процентов солнечного диска. Всего частичное солнечное затмение продлится около двух часов.

Солнечное затмение
В октябре 2022 года солнечное затмение - частичноеФото: Dmitri Lovetsky/AP/picture alliance

Наблюдать солнечное затмение без специальных очков опасно. Смотреть на Солнце без них или иных специальных приборов вредно для здоровья, предостерегает Федеральное ведомство по радиационной защите (BfS). Можно получить ожог сетчатки глаза и даже ослепнуть.Руководоство по сооружению самодельного телескопа из картона для наблюдения за редким природным явлением можно найти в интернете, что явно сделали многие школьники немецких школ. Во вторник утром в Бонне можно было увидеть много учеников, несущих картон в школу. Остается только надеяться, что небо будет безоблачным.

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