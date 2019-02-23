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Фото: Imago

Социалистическая Республика Вьетнам

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Государство в Юго-Восточной Азии. Столица - Ханой. Численность населения - около 100 млн человек.

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Контекст

Вьетнамская полиция

Во Вьетнаме арестован глава ассоциации журналистов

Во Вьетнаме арестован глава ассоциации журналистов

Нгуен Туонг Туи известен в стране своей критикой коммунистического режима за коррупцию и загрязнение окружающей среды.
Политика23 мая 2020 г.
Пассажиры автобуса во Вьетнаме

Во Вьетнаме из-за коронавируса закрыли на карантин коммуну

Во Вьетнаме из-за коронавируса закрыли на карантин коммуну

В связи с вирусом SARS-CoV-2 впервые введена карантинная зона вне КНР. Во Вьетнаме изолирована 10-тысячная коммуна.
Политика13 февраля 2020 г.
Ракетный крейсер США в Южно-Китайском море (фото из архива)

США и страны АСЕАН договорились о первых совместных маневрах

США и страны АСЕАН договорились о первых совместных маневрах

Учения пройдут у берегов Вьетнама. Маневры не связаны с обострением отношений Вашингтона и Пекина, заявили в Таиланде.
Общество24 августа 2019 г.
Подписание торгового соглашения между ЕС и Вьетнамом

ЕС и Вьетнам заключили соглашение о свободной торговле

ЕС и Вьетнам заключили соглашение о свободной торговле

Торговый договор между ЕС и Вьетнамом предусматривает существенное снижение пошлин.
Экономика и бизнес30 июня 2019 г.
Трамп прилетел в Ханой президентским бортом

Трамп и Ким в Ханое ожидают начала саммита

Трамп и Ким в Ханое ожидают начала саммита

Краткая встреча лидеров США и КНДР состоится вечером 27 февраля, после чего общение будет продолжено за деловым ужином.
Политика26 февраля 2019 г.
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Вьетнам анонсировал скорый визит Ким Чен Ына

Вьетнам анонсировал скорый визит Ким Чен Ына

Северокорейский лидер может прибыть в Ханой уже "в ближайшие дни", указали в МИД Вьетнама.
Политика23 февраля 2019 г.
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