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Социалистическая Республика Вьетнам
Публикации по теме
Государство в Юго-Восточной Азии. Столица - Ханой. Численность населения - около 100 млн человек.
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Контекст
Во Вьетнаме арестован глава ассоциации журналистов
Во Вьетнаме арестован глава ассоциации журналистов
Нгуен Туонг Туи известен в стране своей критикой коммунистического режима за коррупцию и загрязнение окружающей среды.
Политика
23.05.2020
23 мая 2020 г.
Во Вьетнаме из-за коронавируса закрыли на карантин коммуну
Во Вьетнаме из-за коронавируса закрыли на карантин коммуну
В связи с вирусом SARS-CoV-2 впервые введена карантинная зона вне КНР. Во Вьетнаме изолирована 10-тысячная коммуна.
Политика
13.02.2020
13 февраля 2020 г.
США и страны АСЕАН договорились о первых совместных маневрах
США и страны АСЕАН договорились о первых совместных маневрах
Учения пройдут у берегов Вьетнама. Маневры не связаны с обострением отношений Вашингтона и Пекина, заявили в Таиланде.
Общество
24.08.2019
24 августа 2019 г.
ЕС и Вьетнам заключили соглашение о свободной торговле
ЕС и Вьетнам заключили соглашение о свободной торговле
Торговый договор между ЕС и Вьетнамом предусматривает существенное снижение пошлин.
Экономика и бизнес
30.06.2019
30 июня 2019 г.
Трамп и Ким в Ханое ожидают начала саммита
Трамп и Ким в Ханое ожидают начала саммита
Краткая встреча лидеров США и КНДР состоится вечером 27 февраля, после чего общение будет продолжено за деловым ужином.
Политика
26.02.2019
26 февраля 2019 г.
Вьетнам анонсировал скорый визит Ким Чен Ына
Вьетнам анонсировал скорый визит Ким Чен Ына
Северокорейский лидер может прибыть в Ханой уже "в ближайшие дни", указали в МИД Вьетнама.
Политика
23.02.2019
23 февраля 2019 г.
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