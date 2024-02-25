Вторая годовщина войны не стала темой российских телеканалов

Отказ федеральных каналов от освещения второй годовщины вторжения РФ может быть связан с изменением настроений в российском обществе и ростом сторонников начала переговоров с Украиной, пишет "Агентство".

Вторая годовщина начала полномасштабной войны России в Украине не привлекла большого внимания российских федеральных каналов. Об этом сообщило в воскресенье, 25 февраля, издание "Агентство".

Вечером 24 февраля про годовщину войны не упоминалось ни в анонсах, ни в сюжетах итоговых выпусков на "России 1" и "Первом канале". На НТВ в дневных выпусках новостей также не встречались упоминания о годовщине начала вторжения в Украину.

Единственное упоминание о годовщине войны, отмечает "Агентство", прозвучало в авторском комментарии Михаила Леонтьева в рубрике "Однако", показанном в программе "Время". "Вторую годовщину начала СВО Украина встречает с осетриной второй свежести", - заявил пропагандист, комментируя визиты в Киев западных политиков.

Социологи: Большинство россиян выступают за переговоры с Украиной

По мнению издания, отказ федеральных каналов от освещения второй годовщины вторжения РФ может быть связан с изменением настроений в российском обществе и ростом сторонников начала переговоров с Украиной.

В ноябре 2023 года независимая социологическая компания Russian Field опубликовала результаты опроса о войне в Украине. Согласно данным исследования, доля россиян, выступающих за мирные переговоры с Украиной (48%), впервые с начала войны превысила долю сторонников продолжения боевых действий (39%).

По данным социологических опросов "Левада-Центра" , опубликованных в начале февраля, в декабре-январе начало мирных переговоров поддерживало больше половины россиян (52%).

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