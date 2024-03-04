СМИ: В Самарской области подорван железнодорожный мост

На перегоне Звезда - Чапаевск произошел подрыв опоры железнодорожного моста через реку Чапаевку, сообщают СМИ. Официально речь о сбое в движении поездов из-за "незаконного вмешательства посторонних лиц".

В Самарской области произошел подрыв железнодорожного моста, сообщают утром в понедельник, 4 марта, региональные и федеральные российские СМИ.

По данным онлайн-издания 63.ru, на перегоне Звезда - Чапаевск были подорваны опоры железнодорожного моста через реку Чапаевку. На месте работают сотрудники Росгвардии и саперы, уточняет издание. Российское государственное агентство РИА "Новости" сообщило о "хлопке" на том же перегоне со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Безенчукского района.

Официальный Telegram-канал Куйбышевской железной дороги заявил о сбое в движении поездов из-за "незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта".

Telegram-каналы Baza и Mash опубликовали фото, изображающее, как утверждается, поврежденный взрывом мост. По данным источников Baza, повреждены металлоконструкции моста, а также ограждение, но бетонная опора, по предварительным оценкам, не пострадала.

ГУР Украины: По подорванным путям поставляли военные грузы

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявило о выведении моста из строя на "длительное время". Эта железнодорожная ветвь использовалась Россией "для транспортировки военных грузов, в частности инженерных боеприпасов, производимых заводом АО "Полимер" в городе Чапаевске Самарской области", говорится в сообщении ГУР.

Смотрите также: