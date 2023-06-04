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СМИ: В рейде в Россию участвовали польские добровольцы

Дмитрий Вачедин
26 мин. назад

В СМИ появились видеоролики, в которых говорящие по-польски военные находятся на российской территории. Варшава уточнила, что "Польский добровольческий корпус" не имеет отношения к польской армии.

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Дорожный указатель в направлении Белгорода
Фото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

В одном из рейдов на российскую территорию, совершенную бойцами легиона "Свободная Россия" и РДК, воюющими на стороне Украины, приняли участие добровольцы "Польского добровольческого корпуса". Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщает ряд польских изданий, включая Wprost, ссылаясь, в том числе, на видеоролики, в которых военные, говорящие по-польски, находятся на российской территории.

Эту информацию подтвердили и соцсети "Польского добровольческого корпуса". "Польский добровольческий корпус принимал участие в выполнении боевой задачи совместно с РДК. Нас связывают не только узы братства по оружию, но и личная дружба и товарищество. В бой вступила первая штурмовая группа корпуса. Все вернулись целыми и невредимыми", - говорится в сообщении корпуса.

Польские власти уже уточнили, что "Польский добровольческий корпус" не имеет отношения к польской армии или каким-нибудь официальным институциям польского государства. Об этом в Twitter сообщил представитель правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

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