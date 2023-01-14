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Дмитрий Назаров, актер театра МХТ имени А.П.Чехова
Российский актер Дмитрий НазаровФото: Evgenya Novozhenina/SNA/IMAGO
ПолитикаРоссия

СМИ: Актер Дмитрий Назаров уволен из МХТ за критику войны

1 ч. назад

Российские СМИ сообщают об увольнении звезды сериала "Кухня" из театра за антивоенную позицию. Сам Назаров заявил, что ничего об этом не знает, но театры уже начали отменять его спектакли.

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Актер Дмитрий Назаров и его жена актриса Ольга Васильева были уволены из театра МХТ имени А.П.Чехова из-за его антивоенных высказываний, сообщает в пятницу, 13 января, издание "МК" со ссылкой на источники в театре. Приказ об увольнении якобы подписал худрук театра Константин Хабенский, который до этого пытался безуспешно "вразумить" артиста.

Еще в четверг издание Tagilcity сообщило, что намеченный на 1 февраля спектакль с участием Назарова и Васильевой в Нижнем Тагиле был отменен, связав это с антивоенной позицией актера. Ранее отмены спектакля требовали поддерживающие войну так называемые Z-активисты.

Между тем сам Назаров, по всей видимости, информации о своем увольнении не получил. "Как интересно! Я этого ничего не знаю. Не читайте желтых газет натощак", - прокомментировал он эту новость Msk1.ru.

Назаров и антивоенная поэзия

Дмитрий Назаров, если судить по его YouTube-каналу, действительно выступает против войны РФ в Украине, в основном, декламируя соответствующие стихи. "Мы молодость страны сейчас теряем - ложится в пыль России генофонд", - такие строчки прочитал актер в одном из последних видеороликов, посвященном российским потерям на войне.

Назаров - один из популярнейших российских районов старшего поколения, официальный исполнитель роли Деда Мороза в Великом Устюге и звезда сериала "Кухня".

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