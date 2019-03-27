СК России заочно обвинил судей из Литвы за приговор россиянам

Следственный комитет России (СКР) в понедельник, 14 декабря, заочно предъявил обвинения судьям из Литвы за приговор более чем 50 россиянам в связи с событиями в Вильнюсе в январе 1991 года. В марте 2019 года председатель Вильнюсского окружного суда Айнора Мацявичене, а также судьи Виргиния Пакальните-Тамошюнайте и Артурас Шумскас признали более 67 граждан России, Беларуси и Украины виновными в преступлениях против литовского государства и военных преступлениях, приговорив их к лишению свободы на срок от 4 до 14 лет.

Протестующие в Вильнюсе, январь 1991 года

СКР считает приговор заведомо неправосудным. По версии ведомства, литовским судьям "было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам Российской Федерации, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР". В то же время военнослужащие СССР в январе 1991 года в Вильнюсе "выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка", подчеркнули в СКР. Следствие приняло меры по организации международного розыска обвиняемых.

Верховный совет Литовской ССР объявил о независимости Литвы в марте 1990 года. В апреле того же года СССР ввел экономическую блокаду республики, продлившуюся больше 2 месяцев. В ночь на 13 января 1991 года в Вильнюсе прошли столкновения между сторонниками независимости Литвы и военнослужащими ВС СССР, пытавшимися при поддержке техники занять телецентр. В ночь трагедии погибли 13 человек, еще двое скончались позже от полученных ранений. Пострадали свыше 700 человек. Государственный совет СССР признал независимость Литвы в сентябре 1991-го.

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