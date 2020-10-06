СКР не будет возбуждать дело о доведении журналистки Славиной до самоубийства

Управление Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области отказалось возбуждать уголовное дело по статье о доведении до самоубийства после резонансной гибели журналистки Ирины Славиной. Ведомство объяснило свое решение отсутствием состава преступления, пишет издание "Коммерсант" в понедельник, 16 ноября, со ссылкой на адвоката Александра Караваева. По его словам, следователь по особо важным делам Владимир Карпухин отказался открывать дело еще 2 ноября, но родные погибшей получили соответствующее постановление только 13-го.

Журналистка "с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности", следует из результатов комплексной посмертной психолого-психиатрической экспертизы, приведенных в постановлении СКР. В этом же документе сказано, что обыск у Славиной за сутки до ее гибели прошел "при корректном поведении участников". При этом сама журналистка сообщала, что в ее квартиру "с бензорезом и фомкой вошли 12 человек", она была вынуждена одеваться "под присмотром незнакомой дамы", а проводящие обыск не позволили позвонить адвокату.

Самосожжение Славиной после обыска

Основатель и главный редактор сетевого нижегородского издания Koza.Press Ирина Славина подожгла себя 2 октября возле здания главного управления МВД России по Нижегородской области на следующий день после проведенного у нее дома обыска по уголовному делу, по которому она проходила свидетелем. Славина скончалась на месте от полученных ожогов. На своей странице в соцсети Facebook журналистка оставила запись: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

В российском Совете по правам человека (СПЧ) заявили о необходимости провести проверку обоснованности обыска у Славиной накануне ее гибели, а также возможного нарушения силовиками статей УК РФ о превышении должностных полномочий и доведении до самоубийства. В СПЧ попросили генерального прокурора России лично проконтролировать расследование.

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