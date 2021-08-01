 Скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский | Новости из Германии о России | DW | 01.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский

Заслуженный профессор МГУ Ясен Засурский, работавший на факультете журналистики с его основания в 1952 году, скончался на 92-м году жизни.

Декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский в 1988 году

Ясен Засурский (снимок 1988 года)

Президент факультета журналистики Московского государственного университета, профессор Ясен Засурский скончался в воскресенье, 1 августа, в возрасте 91 года. "Прощай, учитель!" - написали сотрудники факультета и бывшие коллеги Засурского. О причинах смерти не сообщается.

"Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он - такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский - последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны", - написал в Facebook доцент журфака МГУ Григорий Прутцков.

Засурский занимал должность декана факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, после этого он стал президентом факультета. В 2003 году ему было присвоено звание заслуженного профессора Московского университета, в 2018-м - заслуженного журналиста Российской Федерации.

Внук Засурского - Иван Засурский - сегодня возглавляет на журфаке МГУ кафедру новых медиа и коммуникаций.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 04:05

Давление на СМИ в России: почему закрыли деловое издание VTimes (11.06.2021)

Контекст

Комментарий: С дела Сафронова в России началась тотальная зачистка СМИ

Журналисты не пользуются в России даже минимальным иммунитетом от преследований. Напротив, последний год они, наравне с политической оппозицией, были их главной целью, пишет Иван Преображенский.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Иноагенты-физлица: Госдума дала властям новые рычаги против СМИ (21.11.2019)  

За пять лет в мире убили 530 журналистов (02.11.2017)  

Реклама

Самые читаемые

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет пригрозил России новыми санкциями из-за Украины  

Путешествия в эпоху коронавируса: кто может въезжать в Германию  

Илья Яшин: Навальный выйдет на свободу кандидатом в президенты России  