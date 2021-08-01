Скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский

Президент факультета журналистики Московского государственного университета, профессор Ясен Засурский скончался в воскресенье, 1 августа, в возрасте 91 года. "Прощай, учитель!" - написали сотрудники факультета и бывшие коллеги Засурского. О причинах смерти не сообщается.

"Казалось, что Ясен Николаевич будет всегда, что он - такая же константа журфака МГУ, как памятник Ломоносову в университетском дворике. И дело даже не в том, что Засурский - последний из преподавателей, работавших на факультете с момента его основания в 1952 году. С его именем связан каждый день жизни не только журфака, но и всей нашей страны", - написал в Facebook доцент журфака МГУ Григорий Прутцков.

Засурский занимал должность декана факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, после этого он стал президентом факультета. В 2003 году ему было присвоено звание заслуженного профессора Московского университета, в 2018-м - заслуженного журналиста Российской Федерации.

Внук Засурского - Иван Засурский - сегодня возглавляет на журфаке МГУ кафедру новых медиа и коммуникаций.

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