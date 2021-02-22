Скончалась российская актриса Екатерина Градова

В Москве скончалась актриса Екатерина Градова, ставшая знаменитой после роли радистки Кэт в фильме "Семнадцать мгновений весны". Заслуженная артистка РСФСР умерла в понедельник, 22 февраля, на 75-м году жизни, сообщил ТАСС со ссылкой на директора Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерию Гущину.

"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", - заявила она. О скоропостижной смерти актрисы также сообщила в соцсетях ее дочь актриса Мария Миронова.

Любимова: Градова - настоящий мастер с особой внутренней силой

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной Градовой. "Прискорбной новостью для мира театра и кино стал уход из жизни замечательной советской актрисы, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Георгиевны Градовой. Ее многогранная творческая жизнь обогатила отечественную культуру, привнесла яркие краски в театральное искусство и кинематограф", - заявила она .

По ее словам, Градова "снискала всенародную любовь, исполнив роль радистки Кэт в "Семнадцати мгновениях весны". "В памяти своих преданных зрителей она навсегда останется настоящим мастером с особой внутренней силой и уникальным обаянием", - указала далее министр.

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве, училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Она была замужем за актером Андреем Мироновым, их дочь Мария Миронова - также актриса театра и кино. Наибольшую известность Градова получила как киноактриса после выхода 1973 году телефильма "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт. Кроме того, в 1979 году актриса снялась в телесериале "Место встречи изменить нельзя", где сыграла роль Светланы Волокушиной.



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