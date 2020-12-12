 Скончался актер Валентин Гафт | Новости из Германии о России | DW | 12.12.2020

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Россия

Скончался актер Валентин Гафт

Актер театра "Современник", исполнитель более 100 ролей в кинематографе и писатель Валентин Гафт умер на 86-м году жизни.

Валентин Гафт

Валентин Гафт

Известный советский и российский актер Валентин Гафт умер в субботу, 12 декабря, в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова. Актера похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. Учился в школе-студии при Московском художественном театре. В 1957 году он дебютировал на сцене Театра имени Моссовета, а годом ранее - в кино, получив эпизодическую роль в картине Михаила Ромма "Убийство на улице Данте".

Карьера Гафта в театре и кино

Гафт выступал в Московском академическом театре сатиры, драматическом театре на Малой Бронной, Московском государственном театре имени Ленинского комсомола, а с 1969 года - в "Современнике", где в 2001-м состоялся его режиссерский дебют.

Гафт сыграл более 100 ролей в различных фильмах и сериалах. Среди прочего, он снимался в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Гараж", "Чародеи", "Небеса обетованные". Кроме того, он известен как писатель и поэт, автор блистательных эпиграмм.

В 1984 году Гафт получил звание Народного артиста РСФСР. Он является лауреатом ряда наград, включая Царскосельскую художественную премию, международную театральную премию имени Константина Станиславского, кинопремию "Золотой орел" и театральную премию "Хрустальная Турандот".

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    Автор: Ксения Сафронова


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