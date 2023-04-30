Скончался российский модельер Вячеслав Зайцев

Один из самых известных российских модельеров Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона и был частично парализован.

В России на 86-м году жизни скончался модельер Вячеслав Зайцев. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщают российские СМИ, в частности РЕН ТВ. По предварительным данным, он умер в Щелково, где находился в реанимации местной больницы. По информации РЕН ТВ, в последние годы модельер страдал болезнью Паркинсона и был частично парализован.

Вячеслав Зайцев - один из самых именитых российских модельеров и был широко известен, в том числе, за рубежом. Коллекции российского кутюрье демонстрировались на престижных модных показах в разных странах. Создатель Московского дома моды Зайцев разрабатывал костюмы российских олимпийцев и артистов, а также был телеведущим.

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