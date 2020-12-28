Авангардист от моды Пьер Карден скончался в возрасте 98 лет

Легендарный французский дизайнер, авангардист от моды Пьер Карден скончался в больнице в Нейи-сюр-Сен на западе Парижа в возрасте 98 лет. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщили члены его семьи.

"Мы все гордимся его настойчивостью, амбициями и смелостью, которые он демонстрировал на протяжении всей своей жизни", - говорится в заявлении близких дизайнера.

Карден родился в Италии в 1922 году, однако еще ребенком переехал во Францию. Он начал свою карьеру в сфере моды в Париже, работая для Schiaparelli и Dior. В 1946 году Карден создал замысловатые, с большим количеством драпировок и сложных геометрических линий костюмы для фильма своего друга, поэта и драматурга Жана Кокто - "Красавица и чудовище" (1946).

"Платье-пузырь" и дизайн "космической эры"

Карден основал свой дом моды в 1950 году. Стал широко узнаваем благодаря знаменитому "платью-пузырю" и дизайну "космической эры". В 1959 году Кардена исключили из парижского Синдиката высокой моды - за запуск коллекции прет-а-порте в универмагах Printemps. Он стал первым кутюрье в Париже, кто "опустился" до уровня готовой коллекции, однако вскоре синдикат принял Кардена обратно.

Пьер Карден - один из первых кутюрье, закрепивших за Японией статус рынка высокой моды. Более 30 раз он бывал в России. В 2013 году дизайнер был награжден российским орденом Дружбы и медалью Пушкина, а в 2008 году модельеру было присвоено звание почетного члена Российской академии художеств.

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