Скончался осужденный экс-охранник нацистского концлагеря
Сергей Ромашенко
14 мин. назад
Йозеф С. - бывший охранник концлагеря Заксенхаузен - был приговорен к пяти годам лишения свободы. Однако в тюрьме он не провел ни дня, поскольку сразу же обжаловал приговор.
https://p.dw.com/p/4QcpJ
Реклама
Бывший охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен Йозеф С. (Josef S.), приговоренный к пяти годам лишения свободы по обвинению в соучастии в убийстве 3500 заключенных, скончался в возрасте 102 лет, сообщило в четверг, 27 апреля, агентство dpa со ссылкой на официальный источник. По сведениям агентства epd, экс-охранник умер еще 11 апреля.
Йозеф С. был осужден земельным судом в городе Нойруппин в июне прошлого года. Сразу же после вынесения приговора он обжаловал его в Федеральной судебной палате. Поскольку решение по апелляции до сих пор не было принято, приговор не вступил в силу и Йозеф С. не пробыл в тюрьме ни одного дня.
Осужденный оспаривал вину
На суде Йозеф С. упорно отрицал, что вообще служил в концлагере Заксенхаузен. По его словам, он работал в сельском хозяйстве. Но суд, изучив многочисленные документы, подтверждавшие факт службы обвиняемого в концлагере, не поверил ему.
Адвокат Штефан Ватеркамп (Stefan Waterkamp) сразу обжаловал приговор, вынесенный его подзащитному. Он обосновал свое решение тем, что Федеральная судебная палата до сих пор никогда не квалифицировала простую службу в качестве охранника концлагеря как основание для осуждения по обвинению в соучастии в убийстве заключенных.
Через концентрационный лагерь Заксенхаузен, построенный летом 1936 года, до конца Второй мировой войны прошли более 200 тысяч заключенных. Среди них были политические противники нацистского режима, евреи, цыгане и иностранные военнопленные. Десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней, принудительного труда, медицинских экспериментов и жестокого обращения.
Смотрите также:
Суд над экс-секретаршей нацистского концлагеря Штутгоф