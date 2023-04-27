  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Йозеф С. в суде, 2021 год
Йозеф С. в суде, 2021 годФото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance
ПолитикаГермания

Скончался осужденный экс-охранник нацистского концлагеря

Сергей Ромашенко
14 мин. назад

Йозеф С. - бывший охранник концлагеря Заксенхаузен - был приговорен к пяти годам лишения свободы. Однако в тюрьме он не провел ни дня, поскольку сразу же обжаловал приговор.

https://p.dw.com/p/4QcpJ

Бывший охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен Йозеф С. (Josef S.), приговоренный к пяти годам лишения свободы по обвинению в соучастии в убийстве 3500 заключенных, скончался в возрасте 102 лет, сообщило в четверг, 27 апреля, агентство dpa со ссылкой на официальный источник. По сведениям агентства epd, экс-охранник умер еще 11 апреля.

Йозеф С. был осужден земельным судом в городе Нойруппин в июне прошлого года. Сразу же после вынесения приговора он обжаловал его в Федеральной судебной палате. Поскольку решение по апелляции до сих пор не было принято, приговор не вступил в силу и Йозеф С. не пробыл в тюрьме ни одного дня.

Осужденный оспаривал вину

На суде Йозеф С. упорно отрицал, что вообще служил в концлагере Заксенхаузен. По его словам, он работал в сельском хозяйстве. Но суд, изучив многочисленные документы, подтверждавшие факт службы обвиняемого в концлагере, не поверил ему.

Адвокат Штефан Ватеркамп (Stefan Waterkamp) сразу обжаловал приговор, вынесенный его подзащитному. Он обосновал свое решение тем, что Федеральная судебная палата до сих пор никогда не квалифицировала простую службу в качестве охранника концлагеря как основание для осуждения по обвинению в соучастии в убийстве заключенных.

Через концентрационный лагерь Заксенхаузен, построенный летом 1936 года, до конца Второй мировой войны прошли более 200 тысяч заключенных. Среди них были политические противники нацистского режима, евреи, цыгане и иностранные военнопленные. Десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней, принудительного труда, медицинских экспериментов и жестокого обращения.

Смотрите также:

Суд над экс-секретаршей нацистского концлагеря Штутгоф

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен (27.01.2018)

Школьный урок в бывшем концлагере Заксенхаузен (27.01.2018)

27 января 1945 года был освобожден Освенцим. В этот день отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, а в Германии - и День памяти жертв национал-социализма. На фоне участившихся проявлений антисемитизма среди мигрантов-мусульман в ФРГ звучат предложения сделать обязательным посещение бывших концлагерей для школьников и соискателей убежища.
Политика28 января 2018 г.01:39 мин.
external

Внук коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса: "Моя бабушка считала концлагерь своим раем"

Внук коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса: "Моя бабушка считала концлагерь своим раем"

Лагерь смерти Освенцим - одно из наиболее чудовищных свидетельств зверств нацистов и один из самых известных символов Холокоста. Его коменданта - Рудольфа Хёсса - называют самым страшным массовым убийцей ХХ века. Мы встретились с Райнером Хёссом - внуком коменданта Освенцима. Он рассказал нам шокирующие подробности из истории его семьи.
Политика8 мая 2020 г.18:45 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Здание Европарламента в Страсбурге

В ЕП согласовали продление беспошлинного импорта из Украины

Конфликты23 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Георгий Урушадзе

Глава издательства Freedom Letters о книжном рынке в России

Глава издательства Freedom Letters о книжном рынке в России

Культура3 ч. назад
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС

Военные РФ охотились у ЧАЭС на животных из Красной книги

Военные РФ охотились у ЧАЭС на животных из Красной книги

Конфликты22 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Навальный: дело о терроризме. DW Шоу

Навальный: дело о терроризме. DW Шоу

Политика22 ч. назад61:05 мин.
Заброшенный дом в Чернобыльской зоне

Как самоселы пережили оккупацию в Чернобыльской зоне

Как самоселы пережили оккупацию в Чернобыльской зоне

Конфликты23 ч. назад
Сердце демократии: в пленарном зале бундестага

У немцев снизилось доверие к демократии? Что показал опрос

У немцев снизилось доверие к демократии? Что показал опрос

Политика10 ч. назад
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (фото из архива)

Казахстан приступил к судебному разбору наследия Назарбаева

Казахстан приступил к судебному разбору наследия Назарбаева

Политика11 ч. назад
На главную страницу