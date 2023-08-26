  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ОбществоРоссия

Умер экс-глава администрации президента РФ Сергей Филатов

Евгений Жуков
26 августа 2023 г.

Соратник Бориса Ельцина, глава его администрации Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни. В 2014 году он подписал обращение против политики Москвы в Крыму.

https://p.dw.com/p/4VbaE
Экс-глава администрации президента РФ Сергей Филатов
Сергей ФилатовФото: Tass/dpa/picture-alliance

Бывший руководитель администрации президента России в 1990-х годах Сергей Филатов скончался в возрасте 87 лет. Об этом информационный портал правительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник" сообщает в субботу, 26 августа, со ссылкой на его дочь. По ее словам, Филатов умер накануне, 25 августа.

Возглавлявшийся Филатовым Союз писателей Москвы подтвердил информацию о его смерти.

Сергей Филатов был близким соратником первого президента РФ Бориса Ельцина: в начале 1990-х годов они вместе работали в Верховном совете РСФСР, во время путча ГКЧП в августе 1991 года он возглавлял депутатский штаб обороны, а с 1993 по 1996 год возглавлял администрацию президента России. Он также был председателем президентского экспертно-аналитического совета и комиссии по государственным премиям в области литературы и искусства.

В марте 2014 года Филатов подписал обращение инициативной группы по проведению антивоенного конгресса интеллигенции "Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма".

Смотрите также:

"Они были внутренне очень старыми"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Ельцин-центр

90-е: переосмысление эпохи

90-е: переосмысление эпохи

25 ноября в Екатеринбурге открывается Президентский центр Бориса Ельцина. В этом городе (в советское время - Свердловск) первый президент России начинал свою политическую карьеру.
История16 ноября 2015 г.7 фото
external

Сергей Ястржембский в "Немцова.Интервью": Я уже накомментировался

Сергей Ястржембский в "Немцова.Интервью": Я уже накомментировался

Бывший пресс-секретарь президента Ельцина и советник президента Путина рассказывает о 1990-х и 2000-х, об изменении отношения Запада к России и немного о сегодняшнем дне.
Политика14 ноября 2018 г.33:59 мин.
external

Валентин Юмашев в "Немцова. Интервью": Путин уже не отмороженный кагэбэшник

Валентин Юмашев в "Немцова. Интервью": Путин уже не отмороженный кагэбэшник

Советник Путина и зять Ельцина Валентин Юмашев в "Немцова. Интервью" рассказывает о 1990-х и о смене власти в стране. Он был одним из тех, кто в 1999 году привел к власти Владимира Путина.
Политика18 декабря 2019 г.49:13 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Въезд в Купянский район
Трансляция

При ударе РФ по Купянскому району погибли два человека

Конфликты26 августа 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: флаг Евросоюза, на котором вместо звезд - логотипы крупнейших интернет-платформ мира.

Новый закон в ЕС: интернет-гиганты против пропаганды?

Новый закон в ЕС: интернет-гиганты против пропаганды?

Цифровые технологии25 августа 2023 г.
Бронзовый бюст Александра Македонского - историческая ценность или искусная подделка?

Уникальный артефакт или подделка? Тайна бюста Македонского

Уникальный артефакт или подделка? Тайна бюста Македонского

Искусство25 августа 2023 г.
Немецкие железные дороги

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Инфраструктура, экономика, IT: какие проблемы есть в ФРГ

Политика26 августа 2023 г.
Логотип Facebook в глазу на фоне цифр двоичной системы

Какое влияние окажет Закон ЕС о цифровых услугах?

Какое влияние окажет Закон ЕС о цифровых услугах?

Цифровые технологии26 августа 2023 г.
Во время саммита БРИКС в Йоханнесбурге китайский лидер Си Цзиньпин получил орден Южной Африки от ее президента Сирила Рамафосы

Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

Расширение БРИКС: много геополитики, но пока мало экономики

Экономика и бизнес25 августа 2023 г.
Наемник ЧВК "Вагнер" в столице ЦАР Банги

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после гибели Пригожина?

Конфликты25 августа 2023 г.
На главную страницу