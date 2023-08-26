Умер экс-глава администрации президента РФ Сергей Филатов

Соратник Бориса Ельцина, глава его администрации Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни. В 2014 году он подписал обращение против политики Москвы в Крыму.

Бывший руководитель администрации президента России в 1990-х годах Сергей Филатов скончался в возрасте 87 лет. Об этом информационный портал правительства Санкт-Петербурга "Петербургский дневник" сообщает в субботу, 26 августа, со ссылкой на его дочь. По ее словам, Филатов умер накануне, 25 августа.

Возглавлявшийся Филатовым Союз писателей Москвы подтвердил информацию о его смерти.

Сергей Филатов был близким соратником первого президента РФ Бориса Ельцина: в начале 1990-х годов они вместе работали в Верховном совете РСФСР, во время путча ГКЧП в августе 1991 года он возглавлял депутатский штаб обороны, а с 1993 по 1996 год возглавлял администрацию президента России. Он также был председателем президентского экспертно-аналитического совета и комиссии по государственным премиям в области литературы и искусства.

В марте 2014 года Филатов подписал обращение инициативной группы по проведению антивоенного конгресса интеллигенции "Против войны, против самоизоляции России, против реставрации тоталитаризма".

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