Скончалась итальянская актриса Джина Лоллобриджида

Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет. Актриса стала известной благодаря роли в фильме "Фанфан-Тюльпан", вышедшем в 1952 году.

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет, сообщило в понедельник, 16 января, информационное агентство ANSA со ссылкой на ее семью. Она родилась в 1927 году в итальянском городке Субиако неподалеку от Рима в семье мастеров-мебельщиков. Известность актриса получила в начале 1950-х годов, снявшись в фильмах "Фанфан-Тюльпан" (1952) режиссера Кристиана-Жака и "Собор Парижской Богоматери" (1956) режиссера Жана Деланнуа.

В 1954 году Лоллобриджида была удостоена премии итальянских кинокритиков "Серебряная лента" за главную роль в фильме "Хлеб, любовь и фантазия" режиссера Луиджи Коменчини, а в 1956 году ей присудили премию "Давид ди Донателло" в номинации "Лучшая актриса" за главную роль в фильме американского режиссера Роберта Леонарда "Самая красивая женщина в мире".

Джина Лоллобриджида считается одной из самых успешных актрис 50-60-х годов прошлого века, всего она снялась более чем в 60 фильмах. Актриса была награждена орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой", а также стала кавалером французского ордена Почетного легиона. В 2018 году на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе появилась звезда с ее именем.

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